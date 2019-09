Češi si v zahraničí užívali hlavně luxus, prodeje zájezdů se zvýšily meziročně až o 20 %. Doma si oblíbili jižní Moravu

Letošní letní sezóna byla pro cestovní kanceláře velmi úspěšná. Prodeje zájezdů se zvýšily meziročně až o 20 %. Nejvíce Češi cestovali na začátku července a průměrně utratili za dovolenou 18 tisíc korun za týden. Úspěšný byl i domácí cestovní ruch. Češi zavítali hlavně na jižní Moravu, kde si užívali víno. Nejnavštěvovanějším místem v naší zemi se stal tradičně Pražský hrad.

Asociace cestovních kanceláří ČR vydala ve středu tiskovou zprávu, ve které zhodnotila končící letní sezónu 2019. V ní se zvýšil meziroční prodej zájezdů o 18 – 20 %. Češi si hodně kupovali zájezdy first minute a požadovali 4* a 5* hotely. Průměrně za svou dovolenou dali 18 tisíc korun za týden. Na sedm dní jezdili často páry nebo lidé starší 55 let. Rodiny s dětmi vyhledávali 10 až 11 denní pobyty.

Nejprodávanějšími destinacemi, kam se Češi vydali vlastní dopravou, bylo Chorvatsko, Rakousko, Itálie, Slovensko a Maďarsko. Narostla také poptávka po wellness a lázeňských pobytech v Rakousku nebo Německu. Nejvíce se na dovolenou jezdilo v prvních 14 dnech v červenci.

Vzrostl také prodej letenek do zahraničí. "IATA prodejci letenek prodali v ČR za oba prázdninové měsíce letenky v hodnotě 2,8 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 5 procent. Nejvíce letenek bylo vystaveno do Londýna a Paříže. Z dálkových destinací jsou nejúspěšnější Dubaj a Hanoj," uvedla asociace. Na podzim se prý Češi vydají do USA a Asie.