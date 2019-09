ECB ve čtvrtek musí naplnit očekávání trhů

Prezident ECB Mario Draghi vytvořil na trhu vysoká očekávání. Předpokládá se, že ECB tento týden sníží sazby o 20 základních bodů a znovu oživí kvantitativní uvolňování v hodnotě 50 mld. eur měsíčně. Nyní je čas očekávání naplnit. Pokud ECB neoznámí tento týden zavedení masivního monetárního stimulu, bude mít o to více práce na prosincovém zasedání. Šance na úspěch budou přitom mnohem menší a makroekonomické prostředí mnohem více nejisté.

Ve prospěch zavedení nových opatření ECB hovoří dva faktory. Jednak je to nárůst hrozby deflace a jednak riziko technické recese v Německu. Je pravdou, že domácí poptávka zůstává v eurozóně nadále silná. Dokazují to nedávná silná čísla maloobchodního obratu. Poptávku žene vzhůru nízká inflace a růst mezd. Výhled na domácí spotřebu je tak pro většinu zemí pozitivní. Neplatí to však pro Německo, kde se nejistota a nedůvěra začínají překlápět z průmyslu do soukromé spotřeby.

Co můžeme očekávat?

Slabá opozice jestřábů ve vedení ECB pravděpodobně nezabrání znovuzavedení výkupu dluhopisů (QE). Trh předpokládá objem druhého kvantitativního uvolňování na úrovni 50 miliard eur měsíčně. Ve skutečnosti by to ale mohlo být jen 20 nebo 30 mld. eur. Tento objem by získal větší podporu představitelů centrální banky.

Očekávat také můžeme pokles sazeb o 20 základních bodů. Efekt tohoto kroku při oživení inflace však bude velmi nízký. Kromě toho se aktivně debatuje o odstupňování sazeb podle objemu vkladů. Není však jisté, zda toto opatření bude zavedeno již tento týden, protože vznikají obavy z možných nežádoucích účinků.

Ekonomický růst v Evropské unii může ohrozit i to, když se kontinent stane dalším terčem obchodní války Donalda Trumpa. Z pohledu efektivní výšky kurzu je euro již dnes o 25 procent slabší než dolar. Obchodní deficit USA s Evropou přitom rychle roste a blíží se hodnotě, kterou dosahují Spojené státy v obchodě s Čínou. Kombinace rostoucího deficitu a expanzivní monetární politiky pravděpodobně v nadcházejících týdnech nebo měsících vyprovokuje Donalda Trumpa k odpovědi vůči EU.

Strategický výhled

Jestliže ECB ve čtvrtek oznámí nějaké opatření, trhy to pravděpodobně na týden nebo dva uklidní. Bude to však zároveň znamenat test pro kurz EUR/USD. Měnový pár bude pravděpodobně oslabovat ještě níže pod hodnotu 1.100, a to i na základě očekávání dalších pobídek ECB.



O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.