Aerolinky krizi Boeingů ustály, léto bylo ve znamení cest po Evropě

Společnost Asiana, která provozuje cestovní portál Letuška.cz, zaznamenala v prvním pololetí letošního roku výrazný růst, když prodala 345 tisíc letenek a její obrat díky tomu meziročně narostl o 14 % na 3,2 miliardy korun. Neméně úspěšné byly i prodeje v letních měsících. Za oba prázdninové měsíce si Češi u Letušky.cz koupili 75 360 letenek. Obrat společnosti za červenec a srpen díky tomu meziročně vzrostl o 6 % na 627 milionů korun.

Přestože prodej letenek v hlavní sezóně zpomalil, Letuška i nadále hlásí rekordní čísla. „V první polovině roku jsme zaznamenali rekordní nárůst, v součtu o 14 %. Za červenec a srpen prodej letenek meziročně stoupl o 6 %. Došlo ke zpomalení, ale i tak se jedná o historicky nejsilnější sezónu,“ říká Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.

Pomalejší růst v letních měsících byl způsoben především silnými prodeji z jara a také příznivým počasím v České republice, které příliš nemotivovalo k zahraničním cestám. Naopak prodej podpořily zvýšené nároky Čechů, kteří vyhledávali individuální turistiku v kombinaci s možnostmi přímých spojů do oblíbených letovisek jako je Split, Antalya, Malorka nebo Burgas.

„Žebříček nejoblíbenějších evropských destinací se příliš nemění. Tentokrát to vyhrál Londýn, kam mířilo až 93 letů týdně. Druhé a třetí místo obsadily Moskva a Paříž. Čtvrtý se umístil Amsterdam,“ říká Trejbal. Někoho možná překvapí, že se stovky letenek v prázdninových měsících prodaly do Prahy. Ředitel Letušky si to vysvětluje tím, že se Češi z celého světa vraceli na prázdniny do rodné země za příbuznými.

Výrazný růst nadále zaznamenává i prodej letenek pro firemní zákazníky. „Zájem firemní klientely o letenky stoupl o 6 %. To potvrzuje dobrou kondici českých firem, které mohou vysílat své pracovníky na zahraniční služební cesty a zvyšovat tak jejich efektivitu při dosahování obchodních cílů. Nejžádanějšími destinacemi pro služební cesty byly Paříž, Londýn, Moskva a Varšava,“ říká Trejbal.

V letních měsících Češi pořídili letenku průměrně za 8 320 Kč. Oproti prvnímu pololetí letošního roku tak průměrná cena klesla skoro o tisíc korun. Za výrazným poklesem stál rostoucí zájem o evropské destinace. Podíl vyšších cestovních tříd pak stoupal především u dálkových letů, a sice meziročně o 10 % na podíl 4 %, ze všech prodaných letenek.