V kontextu s přechodem na nový televizní standard DVB-T2 stát přispěje zařízením sociálních služeb na nové televize či set top boxy

Publikováno: 11.9.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



Vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb s přechodem na DVB-T2 pomůže stát. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo speciální dotační program, v kterém je v současné době 20 milionů korun. Za finanční prostředky poskytované prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy bude možné pořídit set top boxy, televize nebo úpravy antén. Změny budou třeba v souvislosti s přechodem ze zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. Chystá se také informační kampaň.

„Chceme usnadnit přechod na nový standard vysílání lidem, kteří potřebují pobytové sociální služby, tedy například seniorům v domovech důchodců či hendikepovaným ve speciálních zařízeních apod. Proto jsme schválili nový program, z něhož bude možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení sociálních služeb příspěvek na nákup set top boxu, televize nebo úprav antény,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Finanční podpora bude určena pro pobytová zařízení sociálních služeb, která provozují obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí nebo krajů, spolky, církve či obecně prospěšné společnosti. Půjde o následující tři možné formy:

Finanční podpora do výše 1 000 Kč na nákup set top boxu ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví zařízení sociálních služeb nebo jeho zřizovatele, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC.

ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví zařízení sociálních služeb nebo jeho zřizovatele, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC. Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizi jako náhrada za přijímač, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC.

jako náhrada za přijímač, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC. Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (nebo společné televizní antény), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC.

Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují kraje, které poté obdrží dotaci od MPO. „Přechod na nový standard vysílání musíme obyvatelům domovů pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a lidem v dalších podobných zařízeních co nejvíce ulehčit, proto se kraje zapojí do tohoto systému a pomohou dostat finanční podporu tam, kde to bude nejvíce zapotřebí,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Finanční podpora je koncipována tak, že může přispět k zajištění televizního vysílání rovněž prostřednictvím kabelové nebo satelitní platformy, případně IPTV nebo jiné technologie.

Zřizovatelem několika zařízení sociálních služeb je také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Proto se předpokládá se, že mu bude na základě rozpočtového opatření převedena adekvátní částka.

Podrobnosti k dotačnímu programu a jeho kompletní znění najdete na tomto místě.

DVB-T2 je nový digitální standard televizního vysílání. Postupně se na něj přechází a je třeba se na to připravit. Další informace najdete zde.