Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2019 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci 1. pololetí roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 794 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 6. 2019 celkem 294 794 obyvatel, z toho 149 157, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné výsledky)

Stav na počátku období 1. ledna 2019 Střední stav Stav ke konci období 30. června 2019 celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy Kraj celkem 294 896 145 674 149 222 294 789 145 611 149 178 294 794 145 637 149 157 v tom okresy: Cheb 91 540 45 126 46 414 91 572 45 133 46 439 91 633 45 183 46 450 Karlovy Vary 115 014 56 548 58 466 114 956 56 527 58 429 114 891 56 491 58 400 Sokolov 88 342 44 000 44 342 88 261 43 951 44 310 88 270 43 963 44 307

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí roku 2019 doznal od začátku roku úbytek o 102 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-333), tj. převahou zemřelých nad narozenými. V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel ve dvou okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 123). K nárůstu počtu obyvatel došlo v okrese Cheb, kde přibylo 93 obyvatel.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné výsledky)

Narození celkem v tom živě naroze ní mrtvě narození celkem z toho chlapci pořadí dítět e v manželství mimo manželství 1 2 3+ celkem z toho chlapci Kraj celkem 1 385 1 376 726 648 474 254 550 826 9 4 v tom okresy: Cheb 408 405 210 187 144 74 161 244 3 1 Karlovy Vary 528 524 277 273 165 86 225 299 4 3 Sokolov 449 447 239 188 165 94 164 283 2 -

Od 1. ledna do 30. června roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 376 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně nezměnil. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 18,5 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 826, tj. 60,0 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,4 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (63,3 % všech živě narozených dětí).

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

Celkem z toho muži Zemřelí ve věkové skupině Kojenecká úmrtnost 1) Novorozenecká úmrtnost 2) do 1 roku z toho do 28 dnů 1–14 15–39 40–59 60–69 70–79 80–89 90+ Kraj celkem v tom okresy: Cheb Karlovy Vary Sokolov 1 709 540 646 523 896 284 344 268 4 - 1 3 3 - 1 2 2 1 - 1 32 4 15 13 164 62 55 47 312 100 109 103 509 167 186 156 499 144 200 155 187 62 80 45 2,9 - 1,9 6,7 2,2 - 1,9 4,5

1) zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených

2) zemřelí do 28 dnů na 1 000 živě narozených

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 56 836 osob, což bylo o 1 558 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 96 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 709. V kraji zemřelo 896 mužů a 813 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (29,8 % všech zemřelých v kraji).

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

V 1. pololetí roku 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 592 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (35,8 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 359 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 189 manželů, tj. 52,6 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné výsledky)

Rozvody celkem z toho 1. rozvod Rozvedená manželství s nezletilými dětmi na návrh ženy společný návrh muže ženy celkem v tom s počtem dětí 1 2 3 a více Kraj celkem 359 118 189 264 278 194 108 79 7 v tom okresy: Cheb 123 35 70 94 96 71 43 23 5 Karlovy Vary 132 39 75 91 102 71 39 31 1 Sokolov 104 44 44 79 80 52 26 25 1

V 1. pololetí roku 2019 se na území České republiky přistěhovalo 34 118 osob a 13 176 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 985 obyvatel, z toho byli 51,6 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 55,0 % přistěhovalo z jiných krajů ČR a zbývajících 45,0 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 1 754 osob. Do jiných krajů se odstěhovalo 73,4 % všech vystěhovaných a do ciziny 26,6 %.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné výsledky)

Sňatky Rozvody Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek/ú bytek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek/ úbytek stěhováním Celkový přírůstek/ úbytek Kraj celkem v tom okresy: Cheb Karlovy Vary Sokolov Kraj celkem v tom okresy: Cheb Karlovy Vary Sokolov Absolutní údaje 592 183 212 197 359 123 132 104 1 376 405 524 447 1 709 540 646 523 -333 -135 -122 -76 1 985 965 1 077 685 1 754 737 1 078 681 231 228 -1 4 -102 93 -123 -72 Relativní údaje (na 1 000 obyvatel středního stavu) 4,0 4,0 3,7 4,5 2,5 2,7 2,3 2,4 9,4 8,9 9,2 10,2 11,7 11,9 11,3 11,9 -2,3 -3,0 -2,1 -1,7 13,6 21,3 18,9 15,7 12,0 16,2 18,9 15,6 1,6 5,0 -0,0 0,1 -0,7 2,0 -2,2 -1,6

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2019

Stav na počátku období 1. ledna 2019 Střední stav Stav ke konci období 30. června 2019 celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy Česká republika 10 649 800 5 244 194 5 405 606 10 657 263 5 249 452 5 407 811 10 668 641 5 256 848 5 411 793 v tom kraje: Hl. m. Praha 1 308 632 638 009 670 623 1 311 230 639 611 671 619 1 315 076 641 886 673 190 Středočeský 1 369 332 676 696 692 636 1 373 265 678 853 694 412 1 377 179 681 052 696 127 Jihočeský 642 133 317 268 324 865 642 421 317 502 324 919 643 176 318 005 325 171 Plzeňský 584 672 290 226 294 446 585 948 290 996 294 952 587 410 291 890 295 520 Karlovarský 294 896 145 674 149 222 294 789 145 611 149 178 294 794 145 637 149 157 Ústecký 820 789 407 395 413 394 820 571 407 393 413 178 820 481 407 422 413 059 Liberecký 442 356 217 791 224 565 442 581 217 985 224 596 442 943 218 201 224 742 Královéhradecký 551 021 271 591 279 430 551 038 271 671 279 367 551 165 271 827 279 338 Pardubický 520 316 257 948 262 368 520 690 258 281 262 409 521 199 258 693 262 506 Vysočina 509 274 253 061 256 213 509 349 253 155 256 194 509 411 253 280 256 131 Jihomoravský 1 187 667 582 516 605 151 1 188 422 583 096 605 326 1 189 479 583 756 605 723 Olomoucký 632 492 309 620 322 872 632 212 309 535 322 677 632 156 309 584 322 572 Zlínský 582 921 285 883 297 038 582 663 285 829 296 834 582 741 285 942 296 799 Moravskoslezský 1 203 299 590 516 612 783 1 202 084 589 934 612 150 1 201 431 589 673 611 758

