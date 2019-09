Při platbě kartou můžete mít od soboty problém, varuje ČNB.

Už od soboty mohou mít lidé při bezkontaktní platbě kartou v obchodě problémy. Upozornila na to Česká národní banka (ČNB). Některé terminály mohou bezkontaktní platbu odmítnout. V tom případě byste do něj měli kartu vložit a zadat PIN.

Komplikace přináší unijní směrnice o platebních službách, která vstoupí v platnost 14. září. "Česká národní banka v této souvislosti upozorňuje, že při platbě fyzickou platební kartou v kamenných obchodech mohou v některých případech nastat určité komplikace," sdělila banka.

Část platebních terminálů zřejmě nebude na změny připravena, a tak mohou zamítat některé bezkontaktní platby kartami do výše 500 korun, u kterých obvykle nemusíte zadávat PIN kód. Terminály navíc podle ČNB nebudou informovat o tom, proč platbu zamítly.

Pokud se vám to stane, není třeba panikařit. Prodavač by měl zadat platbu znovu, v tomto případě platební kartu vložte do terminálu a zadejte PIN. "Tím dojde k ověření držitele v souladu s nařízením a provedení platby," ujistila ČNB.

Problém mohou mít terminály v kamenných obchodech, ale také v prostředcích městské hromadné dopravy, kde je možné zakoupit si lístek pomocí bezkontaktní karty. Do těchto terminálů ale nelze kartu vložit, proto musíte použít jinou bezkontaktní kartu, nebo si jízdenku koupit jinak.