Čína chce zmínit negativní dopady obchodní války

Čína by mohla zmírnit negativní dopady obchodní války, uvedl to hlavní editor Global Times Hu Xijin

Čína neuvedla kukuřici, sójové boby a vepřové ve svých celních výjimkách, zahrnula v nich ale dovoz ropných produktů

Nezaměstnanost v Jižní Koreji příjemně překvapila a klesla

Čína by měla pomoci domácí ekonomice

Rizikový sentiment dnes ráno zaznamenal změnu k lepšímu v reakci na zprávy z Číny, podle kterých by země mohla zavést opatření na zmírnění dopadu obchodní války. Uvedl to alespoň hlavní editor deníku Global Times Hu Xijin, který zprávu zveřejnil na svém twitteru. Podle něj by nová opatření navíc měla pomoci nejen čínským, ale také americkým společnostem působícím v Číně. Zpráva dnes ráno pomohla zvýšit poptávku po rizikových aktivech a měnách. Daří se hlavně AUD a mírně rostou také asijské indexy. Americké dluhopisy mezitím dál klesají, což dostalo 10leté výnosy už zpět nad hranici 1,7 %. Připomínáme, že obě země by měly začít s novými jednáními na nejvyšších úrovních už začátkem příštího měsíce.

Zklamání v podobě čínských celních výjimek

Přestože výše uvedená informace může být považována za pozitivní, ne vše je dnes na trzích růžové. Zklamáním pro obchodníky je totiž zveřejnění listu výjimek zboží, na které Čína nebude nově uvalovat cla, která mají vstoupit v platnost už 17. září. Na tomto listu nefigurují zemědělské produkty jako kukuřice a sójové boby a dokonce ani vepřové maso, jehož cena v zemi díky africkému prasečímu moru prudce roste. Výjimku naopak dostaly ropné produkty, léky na rakovinu, nebo přípravky na hubení hmyzu. Klíčové zemědělské produkty z USA tak zatím výjimku nedostaly, i když se situace může změnit v případě, že jednání mezi USA a Čínou budou probíhat začátkem příštího měsíce příznivě.

CHNComp dnes ráno roste o více než 1,3 %. Pomohly hlavně zprávy z Číny o možnosti zavedení nových opatření pro boj s dopady obchodní války. První hlavní resistence se nachází nad hranicí 11 100 bodů. Zdroj: xStation5

Jihokorejská nezaměstnanost klesla

Jihokorejská nezaměstnanost klesla v srpnu ze 4 % na 3,1 % a výrazně tak překonala většinový konsenzus, který žádnou změnu neočekával. Jedná se o nejnižší úroveň nezaměstnanosti od listopadu 2013 a největší skokovou změnu zaměstnanosti (452 tis. nových míst na meziroční bázi) od března 2017. Růst je z části způsoben slabšími výsledky z předcházejícího roku, které snižovaly základnu pro meziroční výsledky. I tak se ale jedná o velmi příjemné překvapení pro ekonomiku, jejíž růst je do značné míry závislý na exportu.

Jihokorejská nezaměstnanost klesla více než se očekávalo. Zdroj: Bloomberg