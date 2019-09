Polská centrální banka nechá sazby beze změny (Ranní zpráva z finančního trhu)

Poloprázdný světový i regionální kalendář naznačuje, že dnes se velkého vzruchu na finančních trzích nedočkáme. Ceny průmyslových výrobců v USA, které budou meziměsíčně stagnovat, ani polská centrální banka, která ponechá sazby beze změny, to zřejmě nezachrání.

Ceny průmyslových výrobců v USA budou stagnovat

Ceny průmyslových výrobců ve Spojených státech v srpnu v meziměsíčním srovnání zřejmě stagnovaly. Meziročně statistika dosáhne 1,7 %. V loňském roce byly ceny průmyslových výrobců podpořeny zavedením tarifů na ocel. Zpomalení v oblasti zpracovatelského průmyslu a silný dolar však v letošním roce tento vliv vyeliminovaly.

Horší data euro ignorovalo

Průmyslová produkce ve Francii i Itálii dopadla o něco hůře, než trh čekal. Euro je už na takovéto zprávy ale zřejmě zvyklé, a tak na zveřejněné indikátory nijak nereagovalo. Společná evropská měna se tak po celý den držela v úzkém pásmu 1,103-1,106 USD/EUR.

V polské centrální bance zaznívají hlasy pro zvýšení sazeb

V regionu dnes zasedá polská centrální banka. Ta s největší pravděpodobností ponechá sazby beze změny na stávající úrovni 1,5 %. Na minulém zasedání však již dva členové výboru pro měnové otázky hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb. Polská inflace v červenci vyskočila na sedmileté maximum (2,9 % y/y). V lednu se ještě nacházela na úrovni 0,7 %. V srpnu sice nepatrně zvolnila na 2,8 % y/y, i tak ale v Q3 19 bude v průměru podstatně vyšší než odhad centrální banky (2,5 %). Hlasy pro vyšší úrokové sazby tedy budou z polské centrální banky zřejmě zaznívat i nadále.

České inflaci se dolů nechce

České spotřebitelské ceny v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Meziroční inflace stagnovala na úrovni 2,9 %, přičemž ve srovnání s prognózou ČNB byla o tři desetiny vyšší. Ani to ale korunu z letargie nevyvedlo. Naopak se po celý den pohybovala v úzkém tříhaléřovém pásmu 25,84-25,87 CZK/EUR. Více jsme se české inflaci věnovali zde: http://bit.ly/2ksq9Mo. Co se nepovedlo inflaci v Česku, to se povedlo inflaci v Maďarsku. Ta totiž skončila za očekáváním trhu a poslala forint na o 0,4 % slabší hodnoty (331,6 HUF/EUR). Polský zlotý skončil ve srovnání s předchozím dnem beze změny na úrovni 4,335 PLN/EUR.