10. září: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v úterý nejprve oslabovaly. Níže jejich ceny táhla zejména statistika z Číny, která opět přispěla k obavám z recese globální ekonomiky. Investoři se zbavovali především akcií technologických firem, naopak cenné papíry velkých průmyslových podniků zpevňovaly, a pomohly tak mírnit celkový pokles. Těsně před koncem obchodování hlavní indexy ztráty smazaly a dostaly se do zisku, výjimkou byl pouze Nasdaq. Na devizových trzích mírně sílil dolar, pozornost se stáčela k nadcházejícímu zasedání Evropské centrální banky.

Index Dow, který zahrnuje akcie 30 velkých amerických podniků považovaných za páteř ekonomiky, zpevnil o 0,28 % na 26 909,43 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,03 % na 2 979,39 bodu, zatímco index Nasdaq Composite, v němž jsou akcie mnoha firem z odvětví vyspělých technologií, o 0,04 % klesl a uzavřel na 8 084,16 bodu. Index volatility VIX klesl o 0,46 % na 15,20 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o devět bazických bodů na 1,73 %. Ceny ropy mírně vzrostly, zatímco cena zlata klesla o procento pod 1 500 USD za trojskou unci. Nedařilo se ani nejsledovanějším kryptoměnám, ty odepsaly do dvou procent.

"Vypadá to na přesun od růstových titulů k hodnotovým, zatím je ale brzy na to říci, zda je to trvalejší změna, nebo jen krátkodobý výkyv," řekl k situaci na trhu viceprezident finanční společnosti BB&T Wealth Management Bucky Hellwig.

Výrobní ceny v Číně v srpnu klesly nejvýrazněji za poslední tři roky. Podle analytiků je to zčásti reakce na obchodní válku, kterou země od loňska vede se Spojenými státy. "Slabé údaje, které přicházejí z Číny, jsou odrazem zpomalujícího tempa růstu ekonomiky v důsledku obchodních sporů," dodal Hellwig. Myslí si ale, že právě tyto problémy nakonec pomohou jednání mezi USA a Čínou usnadnit.

Vzhledem ke známkám zpomalení hospodářského růstu investoři očekávají, že americká centrální banka přistoupí k dalšímu snížení úrokových sazeb, stejně jako ECB. Od té se očekává, že ve čtvrtek sníží úroky a možná obnoví i nákupy dluhopisů. Investoři nyní zvažují, zda budou nová opatření ECB účinná v boji proti zpomalování hospodářského růstu a zda jejich rozsah splní očekávání finančních trhů.

Ze ztrát se v New Yorku nevymanily akcie automobilky Ford (-1,26 %), kterým ublížilo snížení ratingu firmy. Energetické tituly díky pokračujícímu růstu cen ropy zpevňovaly (ExxonMobil +0,81 %, Chevron +2,06 %).

Mírně zpevňoval dolar, podle analytiků zčásti kvůli očekávanému uvolnění měnové politiky v eurozóně. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, před 22.00 SELČ přidával 0,1 % na 98,394 bodu. Euro k dolaru ztrácelo do 0,1 % na 1,1042 USD.