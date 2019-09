Nová úhradová vyhláška: Převratné změny ve stomatologii. Péče zubařů bude dostupnější

Velké změny v oblasti zubní péče přináší nová úhradová vyhláška, na níž se dohodli zástupci stomatologů, zdravotních pojišťoven a ministerstva vnitra. Díky novým pravidlům se má stát zubařská péče dostupnější. Stomatologové kvitují, že dětem budou moci podávat sedativa, což podle nich výrazně usnadní péči o malé pacienty.

Podle ministerstva zdravotní pojišťovny navázaly úhradu na registrujícího stomatologa a navýšily základní výkony, které jsou ve stomatologické péči používány. To má péči tzv. na pojišťovnu podpořit.

"Pacienti se dnes často setkávají s tím, že nemohou najít zubního lékaře ochotného je přijmout do péče. To by se vyššími úhradami mělo změnit," věří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Očekávaný nárůst úhrad je oproti letošnímu roku 734 milionů korun.

Navíc některé zákroky pojišťovna proplatí i u jiných zubařů, než u těch, kde je pacient registrován. "U extrakcí zubů (trhání – pozn. red.) zaplatí pojišťovna ošetření i u lékaře, který nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Stomatologická péče se stane mnohem dostupnější," dodal Vojtěch.

"Dlouhodobě jsme poukazovali na to, že se zubním lékařům nevyplatí pracovat pro pojišťovnu a zejména pečovat o dětské pacienty. Jsem rád, že se nám pro příští rok podařilo s pojišťovnami uzavřít dohodu, která toto zlepšuje. Je to důležité hlavně pro pacienty," poukázal prezident České lékařské komory Roman Šmucler.