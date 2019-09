Roche: Čína vyhraje obchodní válku s USA a přestane být závislá na jejich technologiích během 7 let

Šéf společnosti Independent Strategy David Roche vyslovil názor, že Čína vyhraje obchodní válku s USA a během nějakých 7 let přestane být navíc závislá na amerických technologiích.Čína přestala Spojeným státům zcela důvěřovat a z toho důvodu bude usilovat o vlastní technologickou nezávislost, které by měla následně dosáhnout ve zmíněném časovém horizontu. Až doposud byla nejlidnatější země světa v mnoha oblastech jako jsou proudové motory nebo například polovodičové součástky a SW do značné míry závislá na západních dodávkách. To se obchodní válkou zcela změní a tato závislost bude ukončena, což výrazným způsobem ovlivní obchod a podnikání z obou stran V oblasti polovodičů Čína představila plán v jehož rámci chce do roku 2020 dosáhnout 40procentního podílu domácí produkce a do roku 2025 pak dokonce 75%. Aktuálně je to pouze 16% a pouze polovina z toho je produkována čínskými společnostmi.Roche také odhaduje, že obchodní válka mezi USA a Čínou jen tak neskončí a to především proto, že už nejde jen čistě o otázku samotného obchodu. Celá pře přerostla do podoby soupeření globálních velmocí.