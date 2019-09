Letošní dovolená Čechů: oblíbené bylo Řecko, Turecko i Albánie

Hlavní turistická sezóna je u konce. Češi letos nejčastěji vyráželi do Řecka, Bulharska a na třetím místě se objevilo Turecko. Překvapila také nová destinace, a to Albánie. Ta se stala podle marketingových expertů novinkou letošní sezóny. Češi si nejvíce užívali all-inclusive nebo vyžadovali hotely u pláže. Velké množství jich zavítalo ale i do Chorvatska. Za prvních osm měsíců tam vyrazilo 4,7 milionů Čechů.

Jako každým rokem se Češi vydali během letní sezóny do zahraničí. Vybírali si především známe a oblíbené destinace, ale objevily se i některé novinky. "Žebříček zůstává v podstatě stejný. Na prvním místě je Řecko, poté Bulharsko a na třetím Turecko. To se stalo skokanem sezóny," řekl pro TN.cz Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria.

Jónské moře na západní Lefkadě

Češi ale letos hojněji navštěvovali i Albánii, která jim dříve nic neříkala. "Velmi mile překvapila Albánie, která se stala velmi oblíbená. Lze ji označit za novinku letošní sezóny," dodal Šatný. Nejvíce Češi požadovali zájezdy all-inclusive, animační programy pro své děti nebo hotely na pláži. To se prý ale oproti minulým sezónám nelišilo.

V létě také dávali přednost spíše bližším destinacím. Exotika je populární především v chladnějším období. Sezónu letos neohrozily ani problémy s boeingy. "Sezóna byla dobrá od začátku. Pak přišla komplikace s boeingy, ale naštěstí se ji podařilo vyřešit. Rozhodně letos dojde k nárůstu zájezdů. Lidé si je kupovali už od nabídek first minute," doplnil Šatný.

Letos jsme si užili také dovolenou v Chorvatsku . V prvních osmi měsících tam přenocovalo 4,7 milionů Čechů. Nejoblíbenějšími místy byl Dubrovník, Poreč, Split, Medulin nebo Rovinj. Podle chorvatského ministerstva cestovního ruchu zemi navštívilo o pět procent více turistů než v loňském roce, informoval potrál dnevnik.hr.

Chorvatským plážím jinak dominovali turisté z Německa. Těch k Jadranu dorazilo až 17 milionů. Dále do země přicestovalo 9,5 milionů Slovinců nebo 6,3 milionů Rakušanů.