Česká republika bude mít poprvé v historii místopředsedkyni Evropské komise, tento post připadne Věře Jourové

Česká republika bude mít poprvé v historii místopředsedkyni Evropské komise. Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila v úterý 10. září složení sedmadvacetičlenné Evropské komise. Česká komisařka Věra Jourová, nominovaná vládou Andreje Babiše , bude místopředsedkyní a komisařkou dohlížející na obranu evropských hodnot a dodržování demokratických principů. V portfoliu bude mít také snižování byrokracie, boj proti dezinformacím a dohled nad nezávislostí médií.

Nominaci Věry Jourové, která v Evropské komisi působila v minulém období, schválila vláda Andreje Babiše v pondělí 26. srpna 2019. Je to poprvé, kdy Česká republika navrhla do funkce stejného komisaře, a Věra Jourová je také první žena, kterou Česká republika do EK nominovala. V uplynulých pěti letech měla Věra Jourová na starost spravedlnost, ochranu spotřebitele a problematiku rovnosti mužů a žen.

„Pro Českou republiku je velkým úspěchem, že získala poprvé v historii významný post místopředsedy Evropské komise, tedy pozici ve vedení evropské exekutivy. Je to vyznamenání pro naši zemi a ve spojení s přiděleným portfoliem i ohromná důvěra, kterou nám paní předsedkyně von der Leyenová dala. Bylo mou prioritou získat pro Českou republiku takto vysoký post. Je to i důkaz, že paní Jourová v uplynulých pěti letech odvedla v Evropské komisi výbornou práci a jsem pyšný, že právě ona reprezentuje Česko republiku i dnes,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Podle premiéra je velice důležité, že v osobě Věry Jourové bude mít středoevropský region přímé zastoupení v klíčovém orgánu Evropské unie. „Jako místopředsedkyně bude paní Jourová velmi úzce spolupracovat s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou a dalšími místopředsedy na nejdůležitějších problémech pro celou Evropu a bude moci ovlivnit různé věci, včetně ekonomických. Nová Komise bude mít díky zastoupení české komisařky mezi šesticí místopředsedů příležitost lépe chápat problémy a vnímání našeho regionu, v čemž měla ta dosluhující místy nedostatky,“ konstatoval předseda vlády.

„Odvedl jsem na tom sám osobně spoustu práce. Ukázalo se tu jako velmi důležité i pevné spojenectví se zeměmi V4 a potvrdilo se, že bylo dobré vsadit na paní von der Leyenovou, která dodržela své slovo. Přijala mě jako teprve třetího předsedu vlády velmi brzy po svém jmenování do funkce a osobně jsem se za toto silné portfolio přimluvil. Výsledkem mé snahy je, že Česká republika teď bude mít v Bruselu daleko větší vliv. A konečně jsem také rád, že mezi místopředsedy Evropské komise budou dva zástupci V4, vedle paní Jourové i pan Maroš Šefčovič. Je to první hmatatelný úspěch našeho předsednictví,“ zdůraznil premiér Babiš.

Podle státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové je přidělení portfolia dohledu nad dodržováním hodnot demokracie a občanských práv, na kterých EU založena, pro Českou republiku velkou ctí a vyznamenáním. „Je to pro mě výrazem uznání, že Česká republika a dříve Československo má v oblasti demokracie a lidských práv skvělou historii, založenou už T. G. Masarykem, na kterou může paní Jourová navázat. Uznání, že jsme si demokracii v roce 1989 znovu vybojovali a že je pro nás mimořádně cenná, protože víme, co to znamená, ji ztratit,“ uvedla Milena Hrdinková.

„Svěřené portfolio má i velmi konkrétní obsah. Paní Jourová bude při obraně demokracie řešit problém, kterým čelí naše státy, jako jsou manipulace voleb, výzvy k násilí na internetu či kyberšikana. Bude také dbát na nezávislost médií a bude se zasazovat o transparentní a efektivnější legislativní proces EU. Jsou to věci, které ovlivňují naše životy, životy našich dětí a ve svém důsledku další vývoj Evropy, evropské civilizace,“ dodala Milena Hrdinková.