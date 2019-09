Problém evropských dotací není rozkrádání, za to dotace nemohou - Petr Zahradník (Video)

„Itálii předeženeme do dvou let. Blížíme se k Francii,“ říká muž, kterému bychom po špatných zkušenostech se sliby českých politiků třeba mohli věřit. Studoval v USA a Velké Británii, zúčastnil se výzkumného projektu pro Světovou banku a pracoval v Belgii, Lucembursku a Rakousku. Ekonom Petr Zahradník jde hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí.

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz