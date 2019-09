12.h - Evropa lehce oslabuje, euro slábne, ropa vyčkává, BCPP v minusu

Evropské akciové trhy dnes dopoledne lehce oslabují. Nejistotu trhu prohlubuje další vývoj brexitového divadla a čeká se na rozhodnutí ECB o nastavení své měnové politiky. Nejistotu podpořila také slabší makra z Číny.Britský parlament odmítl možnost předčasných voleb zároveň ale premiér Johnson odmítá případné preodloužení dalšího vyjednávání a posun stávajícího deadlinu. Jednání parlamentu je nyní přerušeno až do 15. října. Na 17. října je pak naplánován summit EU, kde by mělo proběhnout jednání o podmínkách odluky. Premiér Johnson slibuje, že do té doby připraví podmínky, za kterých Británie z EU skutečně odejde ještě k původnímu deadlinu stanovenému na 31. října.Čínské výrobní ceny nebo také velkoobchodní inflace poklesly nejvíce za poslední 3 roky.Od ECB se očekává určité uvolnění měnové politiky respektive stimulace unijní ekonomiky , ale nic není zcela jisté. Euro dopoledne oslabuje vůči dolaru a stagnuje vůči libře. Koruna euru mírně slabší. Ropa dnes osciluje kolem včerejších závěrů a čeká na další stimuly. BCPP dopoledne oslabuje pod tlakem na akcie Erste , Monety, ČEZ a také Avastu, který při zvýšené likviditě oslabuje o necelých 2,8%.