Trhy sází, že Trump před volbami přijde s velkým "deal China"

Před pár dny jsme viděli další zvyšování cel ze strany USA a o minutu později i z čínské strany . Přesto se dá říci, že akciový trh na tyto zprávy výrazněji nereagoval. Právě naopak, i s přihlédnutím k ostatním fundamentům trh pokračuje v růstu a například S & P 500 se obchoduje v blízkosti 2 960 USD , což není tak daleko od svého vrcholu z konce července (3 025 USD ). Optimismus na trh dodala zpráva o obchodních vyjednavačích (Čína a USA), kteří se dohodli na další schůzi v říjnu. Další jednání by měli absolvovat ve Washingtonu.

Podle Bloombergu americký prezident Donald Trump nedávno v rozhovoru řekl: "Pokud bych s Čínou nic dělat nechtěl, můj trh, náš trh, by byl o 10 000 bodů (Dow) vyšší, než se nachází v současnosti. Ale někdo to musí dělat. Pro mě je to mnohem důležitější než ekonomika. Bylo to mimo kontrolu a oni byli mimo kontrolu. "

Donald Trump narážel na boj s Čínou o "ekonomické prvenství". Dlouhodobě uvádí, že Čína "krade" intelektuály z US, na což Amerika doplácí. Za poslední roky Čína totiž dobíhá Ameriku a některé odhady předpokládají, že za pár let by jí mohla i předběhnout. To však ovlivní sled událostí a Trump se pravděpodobně prostřednictvím cel snaží takovému scénáři zabránit. Pokud by však došlo k všude zmiňované krizi, tak je těžko předvídatelné, jak by se s tím vypořádaly zmiňované země.

Zdroj: Zerohedge

Trump a americký trh

Zda toto tvrzení myslel americký prezident vážně však zůstává sporné. Donald Trump se hlavně pyšní silným býčím trhem a snaží se tlačit na Fed, aby snižoval sazby a aby trh mohl ještě více růst. Je však pravda, že do velké míry trh ovlivňuje i on sám svými "tweety", které se týkají zejména vztahu s Čínou. Navzdory vysokým clům z obou stran je zde možnost do budoucna, že uvidíme zvýšení cel na evropská auta. To by mohlo do značné míry negativně ovlivnit automobilové koncerny. Osobně si myslím, že Trump nedovolí, nebo nechce dovolit další propad trhů, přesto, že pokračuje ve zvyšování cel. Jelikož trh nereaguje až tak negativně, může si to dovolit. Jeho největší "eso v rukávu" před volbami může být "deal" resp. dohoda mezi USA a Čínou. Amerického prezidenta tak bude tlačit čas a Čína to bude chtít využít v tom, že bude v pozici, ve které si pravděpodobně bude moci vybírat lepší podmínky. Nyní však těžko předpokládat, jak to vůbec dopadne a zda dohoda bude, ale trh se na to spoléhá stejně, jako se spoléhá na další podporu ze strany Fedu a ECB.