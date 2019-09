Jak skloubit pracovní a osobní život matky od rodiny? VIDEO

Nejdůležitější informace pro vás a skvělý návod na to, jak se nezbláznit, je umět oddělit váš pracovní a soukromý život. Není nic horšího, než když jste v práci myšlenkami u žehlení a přemýšlíte, co budete zase vařit k večeři, pracovní výsledky v tomto případě nebudou nijak valné. To vám mohu zaručit! Co tedy s tím? Jak zvládnout profesní a osobní život s přehledem a úsměvem na tváři? Podíváme se na pár osvědčených tipů...

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová