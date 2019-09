Když Trump tweetuje aneb Z „covfefe“ na „Volfefe“

Sociální sítě se staly významným zdrojem investičních informací. Asi nejvíce z řady analytiků, ekonomů, komentátorů a zejména politiků vystupuje Twitter Donalda Trumpa. Dopady jeho komentářů jsou vidět na širokém spektru aktiv, od akcií přes dolar až po sazby. A právě na poslední oblast se zaměřila banka JPMorgan.

„Morgani“ inspirováni Trumpovým tweetem, v němž v květnu 2017 použil až mysteriózní termín „covfefe“, vytvořili index pojmenovaný „Volfefe“. Ten sleduje dopady tweetů amerického prezidenta na trh s dluhopisy. Podle měření banky se ukazuje, že tweety blonďatého státníka mají statisticky významný dopad na výnosy Treasuries. Obzvláště se to projevuje v poslední době, a to když se v Trumpově příspěvku objeví slova jako „Čína“, „miliarda“ či „Demokraté“, uvádí JPMorgan.

Analýza dále zmiňuje, že denní průměr Trumpových tweetů dosahuje od začátku roku 2016 deseti příspěvků. Nejnižších čísel, a to pět tweetů za den, bylo dosaženo před Trumpovou inaugurací, v závěru roku 2018 se pak intenzita tweetování zvýšila, přičemž nejvyššího počtu za uplynulé čtyři roky bylo dosaženo v posledních měsících. Mezi nejsledovanější slova z posledního měsíce patří bezesporu „Fed“, který byl přímo zmíněn celkem dvacetkrát. Ostatně asi nejlépe celou situaci kolem Trumpa a americké centrální banky popsali komentátoři agentury Bloomberg zmiňující, že na poslední tiskové konferenci guvernéra Powella přítomní novináři spíše než aby poslouchali, tak sledovali, zda se k rozhodnutí FOMC vyjádří právě Donald Trump prostřednictvím svého twitterového účtu.

Co se týče reakce trhů, banka JPMorgan se zaměřila na pohyby výnosů amerických dluhopisů v době pěti minut po Trumpově tweetu. Výsledek ukázal zvýšený pohyb měsíční implikované volatility potvrzující, že v podstatě každý tweet má schopnost pohnout trhy. Největší dopady byly přitom pozorovány na kratším konci křivky, tj. u dvouletých a pětiletých bondů. U desetiletých byly efekty menší.

Ale nejsou to jen dluhopisy, které reagují na Trumpovy tweety. Banka Citigroup se v tomto směru zaměřila na devizové trhy. Výsledkem bylo zjištění, že po příspěvcích amerického prezidenta je možné pozorovat mírně vyšší volatilitu. Na druhou stranu se ale dle banky ukazuje, že v této oblasti mají obchodníci mírnou tendenci s vyšší intenzitou tweetování reagovat opačně, tedy méně citlivě. Neukazuje se ale, že by přítomné reakce zcela vymizely, zejména to platí u nedávných tweetů.

Celkově však podle analytického týmu nejsou reakce takového rázu, že by na nich bylo možné postavit jasně danou strategii.

Donald Trump ani na začátku tohoto týdne nezahálel, nejednalo se však o příspěvky s citelnějším dopadem. V případě eurodolaru jsme pozorovali sílící euro, které profitovalo z rostoucích evropských výnosů spojených s blížícím se zasedáním Evropské centrální banky. Přispěla rovněž zpráva agentury Reuters citující zdroje blízké oblasti sestavování německého rozpočtu. Podle nich Německo zvažuje vytvoření nezávislých investičních agentur, který by mohly skrze emisi nového dluhu financovat výdaje zejména do infrastruktury a ochrany klimatu, aniž by došlo na porušení německých rozpočtových pravidel.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1052 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,29 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1008 do 1,1059 EURUSD.*

Koruna se v tomto týdnu prozatím obchoduje zcela beze změn kolem hodnoty 25,85 za euro. Nikterak výrazně se na kurzu nepodepsal ani výsledek inflace za srpen. Ten ukázal 2,9 % meziročně a 0,1 % meziměsíčně, což bylo v obou případech nad predikcí trhu. Prognóza ČNB pak pracuje s 2,6 % y/y. I přes vyšší čísla nečekáme, že by centrální banka v blízké době přistoupila k jakékoli akci.

Korunový trh bude mít i nadále tendenci více reagovat na zahraniční dění, od brexitu až po oblast obchodních sporů. V tomto týdnu pak budeme sledovat i reakci v souvislosti s ECB. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,85 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,81 až 25,89 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,35 až 23,52 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.