Trhy stále lehce nervózní navzdory pozitivním komentářům z USA

Indexy zůstávají skeptické vůči několika pozitivním komentářům z poslední doby

Čínská inflace v srpnu zůstala stabilní. Ceny vepřového dál prudce rostou

Britští poslanci volili proti návrhu na předčasné volby , pětitýdenní parlamentní přestávka byla zahájena

Opatrný optimismus

Finanční trhy dnes ráno zůstávají spíše opatrné, a to navzdory pozitivním komentářům, kterých jsme se dočkali od amerických a čínských představitelů. Americký ministr financí Steven Mnuchin v pondělí uvedl, že obě strany udělaly značný posun a že by čínští představitelé měli přiletět do Washingtonu už začátkem příštího měsíce. V rozhovoru pro Fox Business Network následně uvedl, že je hotová rámcová dohoda týkající se nutnosti vynucení dodržování předešlých a budoucích dohod. Pozitivní komentáře pak byly ještě umocněny vyjádřením amerického prezidenta, který uvedl, že USA začnou s Čínou jednat už příští týden. Investory však tyto komentáře k výraznějším nákupům rizikových aktiv nepřinutily. Americké indexy seanci zakončily beze změny a žádný větší růst dnes nepozorujeme ani během asijské seance.

Býci na jihokorejském KOSP200 potřebují prolomit klesající kanál k tomu, aby získali více důvěry v pokračující korekci nedávného výprodeje. Zdroj: xStation5

Čínská inflace zůstává stabilní

Čínská inflace v srpnu zůstala beze změny na 2,8 %, zatímco tržní konsenzus počítal s jejím snížením na 2,7 %. Hlavním důvodem stojícím za překonáním očekávání byly ceny vepřového, které díky africkému prasečímu moru pokračují v prudkém růstu, který meziročně dosahuje už 47 %. Rostou ale i ceny ostatního masa, které se kvůli substitučnímu efektu zvyšují o více než 10 %. Kvůli sezónním vlivům pak stoupají také ceny čerstvého ovoce, které rostou o 24 %. Ceny potravin jsou tak i nadále hlavním tahounem čínské inflace a ta proto zatím není důvodem k tomu, aby byla čínská centrální banka inflací výrazněji znepokojená. Růst v dalších měsících totiž začne pravděpodobně polevovat a inflace by měla začít znovu klesat, když ostatní ceny spíše stagnují a ceny výrobců (PPI) dokonce klesají.

Čínská inflace je do značné míry tažena cenami potravin. Zdroj: Bloomberg

Z dalších zpráv: