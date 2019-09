Konečně elektromobil do města - Honda e by do Evropy měla dorazit příští rok

Konkurence pro Teslu se postupně rozrůstá. Japonská automobilka Honda finišuje s přípravami produkční verze svého městského elektromobilu Honda e, jež by měl být dostupný na evropských trzích v průběhu příštího roku za zatím neznámou cenu.Maličký elektromobil by měl mít při kapacitě akumulátorů kolem 35,5 kWh dojezd cca 220 km. S rychlodobíječkou by dobíjení na 80% mělo trvat cca 30 minut.