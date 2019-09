Inflace v ČR zřejmě přibrzdila především díky ropě (Ranní zpráva z finančního trhu)

Inflace v ČR by měla v srpnu velmi neochotně zpomalit. Francouzská průmyslové výroba by za srpen měla vzkázat růst. Britský parlament odstaven do 14. října. Premiér Johnson opět neuspěl s návrhem na předčasné volby. Inflace je v Číně nad odhady, ovšem bez cen vepřového míří dolů a ukazuje prostor na další měnový stimul od centrální banky.

Francouzský průmysl v lehkém plusu

Z makroekonomických dat dnes bude stát za pozornost vývoj průmyslu v Itálii a Francii za červenec. Sice nepůjde o důvod k bezbřehé radosti, ale přesto a na rozdíl od klíčového Německa, ve Francii v letošním roce průmyslová výroba roste. Předstihové indikátory navíc ukazují šanci na zlepšení v dalších měsících. I údaj za Itálii by v červenci mohl být v meziročním plusu. Připomeňme, že v Německu v červenci průmysl klesal o 4,2 % y/y WDA.

Čínská inflace nad odhady kvůli vepřovému masu

Spotřebitelská inflace v Číně se v srpnu udržela nad odhady pouze kvůli nemoci prasat, která meziročně zdražila vepřové maso o téměř 50 %. Ovšem jádrová inflace bez cen energií a potravin se snížila na 1,5 %. Navíc se prohloubil pokles cen v průmyslu, takže dnes zveřejněná data spíše ukázala na hromadící se protiinflační rizika. Měnová politika tak zřejmě bude pokračovat v uvolňování.

Britský průmysl pozitivně překvapil

Britská průmyslová výroba v červenci mírně vzrostla, když se čekal pokles. Faktem ale zůstává, že průmysl oporti minulému roku v Británii srtále klesá.

Britský premiér Boris Johnson v parlamentu opět nezískal dostatek hlasů na vyvolání předčasných voleb. Schůze parlamentu pak byla přerušena až do 14 října.

Německé dluhopisové výnosy včera mírně rostly v reakci na zprávu z německého ministerstva financí pro parlament, která ukazuje na ochotu přizpůsobit nastavení vládního rozpočtu ekonomickému vývoji. Euro vůči dolaru po zprávě posílilo o cca 0,2 %. Kíčové pro nejbližší vývoj kurzu eura a dluhopisových výnosů bude čtvrteční zasedání ECB.

Inflace v ČR zpomalí jen velmi neochotně

Dnes bude zveřejněn vývoj spotřebitelských cen v ČR za srpen. Inflace v letošním roce překvapuje o něco rychlejším tempem, než čekal finanční trh i než čekala ČNB. V červenci ceny meziročně rostly tempem 2,9 %. Pro srpen počítáme s pouze mírným zpomalením inflace na 2,8 % y/y, které bude způsobeno především snižováním cen u čerpacích stanic. Potraviny pomohly naopak držet inflaci na vyšších úrovních, ačkoliv tak jako vždy v srpnu zlevnila sezónní zelenina a ovoce.

Český trh práce zůstává utažený

Na regionálních měnách byl včera klid. Koruna se bez větších výkyvů držela poblíž úrovně 25,86 CZK/EUR. Nová data o stagnující a stále extrémně nízké míře nezaměstnanosti v ČR za srpen ničím nepřekvapila. Blíže viz zde: http://bit.ly/2lDJ0Er.