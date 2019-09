Zdravotnictví hrozí kolaps, tvrdí ČSSD a chce jednat. Babiš: Vtip, či drzost.

Zástupci hnutí ANO a ČSSD se v pondělí schází na jednání koaliční rady. ČSSD avizovala, že na ní chce otevřít téma financování zdravotnictví. Podle sociální demokracie je ohrožena kvalita péče. To premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády důrazně odmítl. ČSSD vyčetl, jak bylo zdravotnictví vedené za sociálnědemokratických ministrů.

HROZÍ NEMOCNICÍM OPRAVDU KOLAPS? (Prima TV)

"Téma zdravotnictví považuji ze strany sociální demokracie buď za vtip, nebo dokonce za drzost," řekl Babiš. Uvedl, že ještě jako ministr financí se svým tehdejším náměstkem, dnes ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, poslal tehdejšímu ministrovi Svatoplukovi Němečkovi (ČSSD) 26 dopisů, co má ve zdravotnictví dělat.

Babiš uvedl, že Němečka a další nazývá "Šnajdroidi", podle bývalého 1. náměstka ministra zdravotnictví a poslance ODS Marka Šnajdra. Na zdravotní péči půjde podle Babiše v příštím roce 335 miliard, nejvíce v historii.

"Pokud to chce sociální demokracie projednávat, tak se na to těšíme a připomeneme jim, co jejich zástupce jako ministr dělal, a moc toho neudělal," dodal Babiš s tím, že do zdravotnictví půjde příští rok rekordně peněz, výrazně také rostou platy zdravotních sester i lékařů, u nichž by se měly dostat podle Českého statistického úřadu už na 2,5násobek průměrné mzdy.

ČSSD prohlásila, že kvůli podfinancování zdravotnictví je ohrožena kvalita péče. Strana dokonce varovala, že některé nemocnice jsou těsně před kolapsem, na účtech zdravotních pojišťoven jsou přitom miliardy, které se dají na navýšení prostředků ve zdravotnictví využít.

“Analýzy ukazují prudký propad v hospodaření, i když se ministr zdravotnictví tváří, že je vše v pořádku. Není. Některé nemocnice, velké i regionální, jsou před kolapsem. Na účtech zdravotních pojišťoven přitom leží 55 miliard, které se dají využít. Ministerstvo zdravotnictví by mělo hájit zájmy pacientů, ne zdravotních pojišťoven,” říká předseda strany Jan Hamáček.