Mauldin: Že byl rok 2019 náročný? Připravte se na 2020!

Podle investora Johna Mauldina z Mauldin Economics bude příští rok pro investory „tím nejvolatilnějším rokem v historii“. „Ve světové ekonomice značí posledních několik týdnů zlomový bod. Je to víc než obchodní válka. Dřívější důvěru nahrazuje pocit zranitelnosti – a právem,“ napsal Mauldin ve svém nejnovějším komentáři k trhům.

Mauldin poukazuje na nabídkové šoky, obchodní válku, úrokové sazby, neproduktivní dluh a chaos v Evropě jako na faktory, které by mohly vést k bouři na trzích. Je tu ale jedna konkrétní bomba, která by mohla zničit i ty nejlepší plány.

„Pamatujete si, jak nám experti říkali, abychom z naší investiční strategie vynechali politiku? Teď už nemáme na výběr,“ odpovídá si Mauldin. „Politická rozhodnutí a výsledky voleb po celém světě mají přímé, okamžité tržní důsledky,“ dodává investor.

Co se týče amerických voleb v roce 2020, nezní Mauldin příliš optimisticky ohledně žádného z možných scénářů. „Žádný z možných výsledků není zrovna dobrý. Myslím, že to nejlepší, v co můžeme doufat, je pokračující patová situace,“ uvedl. „Ale ode dneška do listopadu 2020 nebude výsledek nikdo znát. Místo toho se bude objevovat příliv průzkumů mínění, že má navrch jedna nebo druhá strana.“

Trhy budou v chaosu, růst a klesat s každým titulkem, varoval Mauldin, a to bude nutit politiky a centrální bankéře jednat. „Něco udělat“. A to něco, dodává, bude pravděpodobně špatné řešení.

Přesto, že je Mauldin pesimistický, J.C. Parets z blogu All Star Charts má, co se světových trhů týče, býčí brýle. Na základě vývoje trendu od Londýna až po Jižní Koreu vidí všude růst. Ale nejoptimističtější je na indexu Dow Jones Industrial Average. „Prolomení 26 700 – 27 000 by mohlo vyvolat nový růst a věřím, že jde o výsledek s vyšší pravděpodobností,“ napsal Parets. „Pokud jde o největší a nejdůležitější světové trhy, nevidím důvod, proč být medvědem.“

Zdroj: MarketWatch