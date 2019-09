Britská ekonomika se vyhne možné recesi

Britská ekonomika vkročila do třetího kvartálu poměrně solidními čísly a nečekaně jsou tak zažehnány obavy z možné recese, do které by britská ekonomika vkročila, pokud by uzavřela třetí kvartál v záporných číslech. Brexit v posledních týdnech nabírá na intenzitě a fiskální náhled se tak nadále zhoršuje.

Ekonomika zaznamenala v červenci růst nejrychlejším tempem za posledních šest měsíců, což vzhledem k blížícímu se brexitu čekal málokdo. HDP meziměsíčně přidalo 0,3%. To spolu s dalšími lepšími daty trochu zmírnilo obavy o možné recese v ekonomice. Dominantní sektor služeb má za sebou nejlepší měsíc od začátku roku. Průmyslová produkce přidala 0,3%.

Oponenti brexitu bez dohody chtějí zastavit tažení Borise Johnsona, který chce dostat za každou cenu Británii z EU, a to klidně bez jakékoliv dohody. Brexit je naplánovaný na 31. října a politická situace v zemi nenapovídá nic o brzkém dosažení dohody s EU. Britské libře se minulý týden podařilo po delší době výrazněji zpevnit, na což navázala i během pondělního dopoledne.

Obr. Britské HDP (m/m)

