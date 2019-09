Apple využil rekordní minima na výnosech dluhopisů

Společnost Apple je známá jako jeden z nejsilnějších hráčů na globálním akciovém trhu, která si z hlediska tržní kapitalizace poměrně dlouho držela post jedničky na trhu. Nicméně v posledních měsících se situace na trzích mění - společnosti začínají reagovat na pokles amerických úrokových sazeb a silnou poptávku ze strany investorů. Výjimkou není ani Apple, který se rozhodl hledat dodatečný kapitál pro svoje záměry na dluhopisovém trhu.

Emise dluhopisů v objemu 7 miliard USD se uskutečnila během minulého čtvrtka, přičemž v celkovém objemu vydala firma obligace s pěti termíny splatnosti. První z nich by měla splatit už za tři roky a poslední pak v roce 2049. Tuto “půjčku” se rozhodla uskutečnit i navzdory tomu, že v hotovosti a aktivech (podle údajů z konce června 2019) disponuje více než padesáti miliardami USD. úroky, které za vydání dluhopisů zaplatí, jsou totiž výrazně nižší, než kolik byly ještě před pár lety.

Firma chce proto využít aktuální situace a získané peníze by ráda použila do zpětného odkupu svých akcií, dále na výplatu dividend pro akcionáře, do akvizic a dalších plánovaných aktivit. Ještě v dubnu oznamovala, že plánuje zvýšit dividendu akcionářům o 5 procent, a také, že na zpětný odkup akcií chce vynaložit 75 miliard USD.

O tom, že si po dvou letech poprvé půjčuje na dluhopisovém trhu, informovala společnost minulou středu. Její akcie reagovaly růstem o 3,9 procenta. V závěru týdne – během pátečního obchodního dne nakonec mírně oslabily a uzavřely na ceně okolo 213 USD za akcii.

Graf: Vývoj hodnoty akcií společnosti Apple na kapitálovém trhu za posledních 6 měsících

Když ještě začátkem června dosahovala hodnota firmy na burze okolo 173 USD za akcii, aktuálně má našlápnuto směrem nahoru. K posílení ceny akcií jí pomohlo zejména odložení části amerických cel vůči Číně na prosinec 2019, které se dotýkají i výrobků od společnosti Apple (většina z nich je produkovaná v Číně). Na posílení akcií ale mohly mít vliv i informace o vlastních televizních relacích technologického gigantu, stejně jako i růst dolaru na konci srpna.

Od obrovského výprodeje hodnoty firmy na konci roku vzrostla hodnota firmy na burze přibližně o 50 procent a tržní kapitalizace Applu dosáhla hodnoty 963,8 miliardy USD, čímž si udržuje na trhu druhé místo (těsně za Microsoft corporation).