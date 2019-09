12.h - Evropa vstupuje do nového týdne obezřetně a vyhlíží další posun Brexitu a rozhodnutí ECB, eurodolar v klidu, ropa v plusech, BCPP lehce roste

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne obezřetně. Investoři vyhlížejí další vývoj brexitového divadla a také rozhodnutí ECB o nastavení sazeb, jež by mělo přijít v polovině týdne. Čeká se, že ECB lehce sníží sazby ve snaze stimulovat růst evropské ekonomiky . Určitá míra stimulace je očekávána ostatně i od dalších světových centrálních bank v čele s čínskou PBOC a také v případě amerického Fedu.V problémech je dnes sektor leteckých dopravců reagující negativně na dvoudenní stávku British Airways a slabších měsíčních výkazech Air France KLM.Eurodolar vyčkává na vývoj hlavních hybných motivů. Euro vůči libře oslabuje. Koruna euru opětovně oslabuje směrem k hranici 25,9. Ropa dopoledne vstupuje do nového týdne růstem nehledě na stále se množící komentáře o snaze USA dále navyšovat svou produkci a také vývoz v podstatě nehledě na tržní dopady takového konání. BCPP dopoledne lehce roste díky zájmu o Erste O2 . Nedaří se ČEZu a domácím bankám.