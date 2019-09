Brouillette: USA chtějí dominovat energiím nehledě na dopad na ceny

Bývalý americký ministr energetiky Dan Brouillette na adresu stále rostoucí produkce ropy v USA uvedl, že USA v tomto ohledu chtějí produkovat tolik ropy , kolik to jen bude možné a bez ohledu na dopady na globální vývoj trhu potažmo cen.Podle komentářů je to přesný opak postupu ropného kartelu OPEC, který se spolu s Ruskem a dalšími spojenci snaží svým konáním regulovat cenový vývoj na trhu.Podle Brouilletteho není americká produkce stavěna s ohledem na cenový vývoj, ale čistě jen na celkový objem.Během poslední dekády se US produkce ropy zvýšila více jak dvojnásobně a dosahuje úrovně cca 12,3 miliónu barelů denně, což je staví do pozice světové jedničky. Nyní chtějí USA dosáhnout stejné pozice také ve vývozu Ropná produkce USA navíc bude i nadále růst směrem k 13 mbd v tomto roce a k 13,5 mbd do konce roku 2020.