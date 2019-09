Věří Češi spíše sázení, nebo investování?

1,4 miliardy korun, tolik vyhrál český sázkař v loterii Eurojackpot v červnu letošního roku. Pravděpodobnost takové výhry je 1:69 919 080. Šance na výhru je dokonce nižší, než že zemřete po zásahu bleskem. Přesto pokud se Čechů zeptáte, zda oni nebo někdo z jejich blízkých vyhrají v loterii, tak jsou spíše optimisté. Z našeho průzkumu totiž vyplývá, že přes 43 % lidí v pravděpodobnost výhry v loterii věří. Jenže možnost získat hlavní výhru v loterii je vysoce nepravděpodobná, to spíše zraníte nebo se zemřete při obyčejné cestě do práce. Alespoň podle statistiky ze západních zemí. Ta ukazuje, že máte větší šanci například zahynout při srážce vlaků (pravděpodobnost 1:500 000), nebo že vás usmrtí zásah blesku (1:20 000 000). A vysoká je zejména možnost úrazu při silničním provozu (1:8000). Přesto třeba 28,8 % respondentů věří spíše ve výhru v loterii než ve sražení bleskem (graf 1).





„V loňském roce Češi prosázeli téměř 250 miliard korun , což je vyšší částka než celkový objem finančních prostředků poskytnutých v roce 2018 na úvěry na bydlení (210 miliard korun ). Svědčí to o tom, že sen o náhlém zbohatnutí si nechává zdát značná část české populace. Šance, že se opravdu stanou milionáři pomocí sázení, je opravdu mizivá. Přitom existuje daleko spolehlivější a lety prověřený způsob, jak se stát milionářem a to je pomocí investování ,“ komentuje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting, a dodává: „Pravidelný vášnivý sázkař totiž holduje svému hobby často desítky let. Občas vyhraje nějakou menší částku v řádu stokorun či jednotek tisíc, ale ta mu nepokryje ani náklady, za to mu dá naději, že hlavní výhra už se blíží. Jen tak mimochodem, vsazení plného tiketu na dva tahy stojí 1760 korun měsíčně.“

Tomu, že při pravidelném sázení vyhraje větší částku, věří každý jedenáctý Čech (9,1 %, graf 2). Přitom během jednoho roku při plném vsazení obou tahů prosází 21 120 korun, za dvanáct let už je to něco málo přes čtvrt milionu korun. Přitom při pravidelném odkládání stejné částky na spořicí účet s úrokem 1,5 % p. a., sázkař zhruba stejnou částku naspoří během 11 let. A to s naprostou jistotou, bez spoléhání se na vrtkavou štěstěnu výhry.

„Pokud sázkař sazí desítky let, tak se ztráta samozřejmě prohlubuje. Přitom kdyby nespoléhal na náhodu, ale na základní finanční či investiční produkty, stane se milionářem skoro určitě. Bohužel investicím podle průzkumu věří jen každý druhý Čech. Kdyby ale takový sázkař místo pravidelného sázení stejnou částku pravidelně investoval, tak i při investování do konzervativnějšího, dobře diverzifikovaného portfolia s výnosem okolo 4 % p. a., bude mít první milion již po 27 letech,“ vysvětluje Novák.

Jenže spočítat možný výnos umí málokdo. To potvrzuje i průzkum, kde Češi správně na otázku, kolik jim vynese pravidelná investice 1760 korun na 30 let s možným zhodnocením 4 procenta ročně, odpověděli správně jen v 17 procentech případů (graf 3).

„Uvedený příklad dokazuje, že milionářem může být v podstatě každý. Stačí jen pravidelnost, dlouhodobost a trpělivost. A tu sázkaři mají, vždyť pravidelně tah od tahu doufají, že teď už se štěstí usměje právě na ně,“ uzavírá Martin Novák z Broker Consulting.

*Průzkum společnosti Broker Consulting realizovaný přes aplikaci Instant Research od Ipsos v červenci 2019, na reprezentativním vzorku ve věku 18 až 65 let, N=1050.