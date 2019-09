Brexit update: Dnes by se mělo hlasovat o možnosti předčasných voleb

V pátek prošel horní komorou britského parlamentu zákon, který by měl nařídit britskému premiérovi požádat EU o odklad brexitu, pokud by hrozil odchod bez dohody. Dnes by zákon měla podepsat královna.

Britský parlament by měl dnes hlasovat o možnosti konání předčasných voleb. Johnson je chce již v říjnu, což by v případě jeho vítězství mohlo znamenat zrušení výše zmíněného zákona a odchod z EU (klidně i bez dohody) ještě v říjnu. Většina ostatních stran se ale v pátek sešla a tuto možnost vyloučila (včetně labouristů, jejichž souhlas je pro vypsání předčasných voleb klíčový).

Každopádně riziko tvrdého brexitu pro nejbližší dobu se snížilo, což je vidět i na vývoji libry, která se vrátila pod hladinu EUR/GBP 0,90. Tento týden začnou pauza parlamentu. Poslanci se tak sejdou opět až zhruba v polovině září.

Další vývoj ale zůstává nejistý a i přes zlepšení se tak stále nedá mluvit o vyřešení brexitu. Johnson stále mluví o tom, že o odklad nepožádá, tak je otázka, zdali najde shodu s EU nebo nějakou kličku jak obejít parlament. Případně může požádat o odklad, vyhrát volby, zrušit zákon a vystoupit z EU. A nebo má v rukávu nějaké eso (dohodu s EU například), i když to tak zatím příliš nevypadá.



Jiří Polanský