Policisté mají nová auta. Nahradí ta zastaralá, která najela i 400 tisíc km

Ministr vnitra Jan Hamáček a policejní prezident Jan Švejnar představili nová policejní auta. Jde o tři typy vozů Škoda Octavia, přizpůsobených pro policii. Nahradí zastaralé vozy, které mají najeto i přes 400 tisíc kilometrů.

"Dnes začíná tolik očekávaná obměna vozového parku policie, který dosud byl v katastrofálním stavu," uvedl Hamáček při prezentaci nových policejních aut. Muži zákona tak dostali prvních 865 vozů, do konce roku by měli spolu s hasiči obdržet přes dva tisíce nových vozidel.

I nadále budou policisté jezdit ve škodovkách. Nové Octavie jsou přizpůsobeny policejní práci - první typ je určen pro prvosledové hlídky, druhý pro běžný výkon služby a třetí je speciálně upraven pro dopravní policisty. Nahradí tak vysloužilé a technicky nevyhovující vozy.

Policejní prezident zdůraznil, že nová auta už byla opravdu potřeba. Podle Hamáčka dobře ilustruje katastrofální stav vozového parku policie to, že jeden ze starých vozů, kterým měli policisté dorazit na představení náhrad, se nepodařilo už ani nastartovat.

Poslední velká obměna policejních aut proběhla v letech 2009 až 2011. V roce 2015 pak dostali policisté 470 nových vozů, to ale zdaleka nestačí. "Já jsem velmi rád, že se povedlo to úsilí z posledních několika let dotáhnout do vítězného konce - alespoň částečně," dodal Švejnar.

Ministerstvo vnitra se snaží vozový park obnovit, tendry se ale protáhly kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu. Ten v červnu zrušil zakázku za 2,2 miliardy. Podmínky podle něj zvýhodňovaly automobilku Škoda. Ministerstvo se proti rozhodnutí bránilo správní žalobou a vypsalo nový tendr.

Už v březnu ministerstvo vypsalo tendr na 800 vozů za půl miliardy. V pondělí by navíc měla vláda projednat zakázku na nákup 200 aut za 107,5 milionu korun. Po jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou Hamáček oznámil, že na nová policejní auta půjde ještě letos dalších 400 milionů korun.