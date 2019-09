Jako moc „super“ bude Mario Draghi?

Hlavní událostí aktuálního týdne je čtvrteční zasedání Evropské centrální banky. Pro jejího guvernéra Maria Draghiho, kterému se přezdívá "Super Mario", to bude předposlední setkání Rady guvernérů předtím, než mu na konci října skončí mandát. A podle očekávání bude ECB jednat. Minimálně se hovoří o možnosti snížení sazeb.

Pokud bychom srovnali stav evropské a americké ekonomiky, je to právě ECB, která je pod mnohem větším tlakem. Skomírající ekonomický růst, kde je důraz kladem zejména na průmysl, ve spojení se slábnoucí inflací, vzhledem k inflačnímu cíli velmi nízkými inflačními očekáváními a celkově sílícími riziky dalšího výhledu - to jsou argumenty, které by měly „donutit“ Draghiho a spol. jednat. A nemělo by přitom jít o jednotlivé opatření, ale rovnou o celý balíček.

Pravděpodobnost, kterou trhy přiřazují snížení sazeb, je stoprocentní. Celkem 57,5% pravděpodobnost je dle agentury Bloomberg přiřazována cutu depozitní sazby o 10 bazických bodů na -0,5 %, 42,5 % pak spadá pod agresivnější osekání, a to o 20 bodů. Společně s tím by mohlo dojít na změnu forward guidance. Spekuluje se rovněž o možnosti restartu programu QE. V tomto směru však v posledních dnech přicházely z ECB ohlasy hovořící spíše o tom, že tento krok není v tuto chvíli natolik nutný. Komentáře analytiků hovoří opačně - dle šetření Bloombergu na nové QE sází více jak 80 % dotazovaných ekonomů a analytiků. V neposlední řadě bychom se mohli dočkat „tlumícího“ opatření v podobě odstupňovaného úročení rezerv, které banky drží na účtech u ECB. Cílem tohoto kroku by mělo být utlumení efektů záporných sazeb na bankovní sektor.

Balíček v s tomto složení by mohl podpořit evropské akcie. Kurz eura by se – i přes intenzivní oslabování za poslední půlrok – mohl dostat více pod tlak. Na druhou stranu, vzhledem k již nějakou dobu nastaveným očekáváním ohledně akomodace evropské měnové politiky by se nutně nemuselo jednat o výraznější pohyb. Potvrzuje to například zajišťovací strategie risk reversal v týdenním tenoru, která se sice nachází v záporu, což svědčí o převaze put opcí EURUSD nad cally, na druhou stranu se ale nachází téměř na hodnotě par. Představu o tom, že by kurz mohl reagovat spíše mírněji než významným pohybem, podtrhuje i od poloviny července sílící poptávka po EURUSD butturfly opcích reflektující sázky na pohyb kurzu v pásmu.

Při pohledu na implikovanou volatilitu vycházející z opčního truhu je rovněž patrné, že trhy až tolik nečekají výraznější pohyby. Overnight implikovaná volatilita EURUSD se nachází v podstatě na svém letošním průměru, týdenní tenor je pak o něco výše, avšak za poslední dny je vidět postupný pokles k nižším číslům. Pohledem technické analýzy se klíčový support nachází na úrovni 1,0926 EURUSD.

Co se týče zahraničních dat, nejvíce jich přijde ve druhé polovině týdne. Zmínit je možné evropský průmysl (čtvrtek), americkou inflaci (čtvrtek) a maloobchod (pátek). Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1030 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,44 bodu.

Koruna se závěru minulého týdne udržela pod hranicí 25,90 za euro. Společně se zbytkem regionu si tak připsala zisky podpořené sílícím eurem vůči dolaru. K tomu přispělo částečné opadnutí předchozí averze k riziku, která byla spojená nejen s děním v oblasti obchodních sporů, ale i například s brexitem.

Pravdou je, že aktuální spotový kurz je stále slabší, než jak ve své prognóze očekávala ČNB. Ta pracuje s průměrným kurzem za třetí kvartál na 25,40 za euro. Realita však ukazuje o zhruba 30 haléřů slabší hodnoty.

Tento týden bude z domácích dat zveřejněna míra nezaměstnanosti (pondělí), inflace (úterý) a výsledek běžného účtu (pátek). Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,85 EURCZK.

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.