Alibaba na nákupech - za 2 mld. USD koupí portál Koala

Alibaba v pátek oznámila, že od společnosti NetEase za 2 mld. USD koupí internetový portál Koala, který je třetím největším prodejcem zahraničního zboží v Číně. Zaměřuje se především na luxusní sortiment. Vedle toho se Alibaba s NetEase dohodla, že spolu s další firmou svého zakladatele Jacka Ma Yunfeng Capital nainvestuje 600 mil. USD do NetEase Cloud Music. Většinovým vlastníkem této hudební aplikace však zůstane NetEase. Koupě Koaly by Alibabě měla pomoci dále upevnit postavení hlavního prodejce zahraničního zboží v Číně. Investice do NetEase Cloud Music by mohla přinést synergie s hudební aplikací Alibaby Xiami a pomoci v boji s konkurenčním Tencentem v této oblasti.



J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz