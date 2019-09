Rozbřesk: Týden ve znamení brexitu a ECB

Tento týden pravděpodobně trhy nejvíce rozhýbe opět dění kolem brexitu a posléze ECB. V pondělí má Boris Johnson namířeno do Dublinu a bude vyjednávat o možných změnách v irské pojistce/nových hranicích (irský premiér od schůzky příliš nečeká). Později během dne bude britský parlament hlasovat o předčasných volbách, které s vysokou pravděpodobností zamítne. Boris Johnson tak může víc a víc koketovat s možnostmi, jak odbojný parlament obejít (ústavní soud, neuposlechnutí parlamentu). I když věříme, že nakonec bude rozhodnutí parlamentu respektovat, další zisky libry zatím nepovažujeme za pravděpodobné.



Ve čtvrtek se mezitím bude ECB snažit slovy hlavního ekonoma Olliho Rehna překvapit trhy něčím “velkým”. Nemusí to však být úplně jednoduché. Výnosy dvouletých eurových výnosů se již skoro všude v eurozóně pohybují pod dnešní depozitní sazbou ECB. Očekávání trhů tedy nejsou malá. Navíc někteří členové bankovní rady se vyjádřili proti opětovnému spuštění politiky QE (skupování aktiv z trhu). Může tedy dojít i na výraznější pohyb sazeb směrem dolů (o 20 bps), proti kterému se v Německu, Nizozemí, ale i ve Francii nezdvihl takový odpor. Možná i proto, že současně s tím bude představen nový systém dvojitého úročení, který by měl bankám kompenzovat negativní dopady záporných sazeb do jejich hospodaření. I tak ovšem platí, že pokud QE zůstane mimo hru, bude to muset trhům dobře odkomunikovat. Jinak hrozí naopak překvapení negativní, které si asi ani jestřábi v bankovní radě moc nepřejí. Nebo se nakonec centrální bankéři dohodnout na kompromisní relativně malé verzi QE (25-30 miliard euro na 6 měsíců) s možností dalšího natažení…



Pokud se ECB nakonec podaří pozitivně překvapit, může to být dozajista cítit i ve střední Evropě. A i koruna by načas mohla zapomenout na testování úrovní v blízkosti EUR/CZK 26,0.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se bez výraznějších impulsů držela v pátek v okolí 25,85 EUR/CZK.



V tomto týdnu ji může trochu potěšit další vysoká inflace, ale zejména pak ECB, pokud nezklame očekávání trhů (viz úvodník). V takovém případě by se koruna mohla stabilizovat a načas zapomenout na testování úrovní v pásmu 25,90-26,00 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Smíšená data z amerického trhu práce a vcelku jasný signál ohledně snižování úrokových sazeb ze strany samotného šéfa Fedu ponechaly eurodolar více méně na konci minulého týdne v klidu.



Pozornost páru EUR/USD se nyní primárně stočí ke čtvrtečnímu zasedání ECB, byť politické zprávy z britských ostrovů mohou do obchodování rovněž promluvit (dnes jede britský premiér Johnson jednat do Irska).



Ropa

Ropa Brent vstupuje do nového týdne na úrovni 62 USD/barel, kde vstřebává překotný politický vývoj v Saúdské Arábii. Lídr kartelu OPEC a největší globální exportér ropy totiž oznámil změnu na klíčovém postu ministra energetiky, který bude nové zastávat princ Abdulazis bin Salman. Ten bude historicky prvním členem královské rodiny na této pozici, jež byla tradičně rezervována technokratům z blízkého okolí královské rodiny. Aktuální ministerská mini-revoluce je tak další ilustrací upevňování moci v rukou prince Mohamada bin Salmana.



Z pohledu saúdské ropné politiky se v nejbližších měsících zřejmě nic dramatického měnit nebude. Koneckonců, s ohledem na nepříznivý vývoj poptávky a pokračující expanzi americké těžby břidlicové ropy nemá ani nový ministr příliš možností, jak pomoci cenám ropy vzhůru. Otázkou tak spíše je, jaká bude střednědobá vize Saúdů, a to zejména s ohledem na exit z aktuálních těžebních škrtů. Ty sice pomáhají stabilizovat ceny ropy, nicméně pouze na úkor tržního podílu, což je z našeho pohledu dlouhodobě neudržitelná strategie.



Tento týden bude nabitý událostmi. Již v úterý bude svůj pravidelný výhled na ropný trh publikovat americká EIA, na kterou o den později naváže OPEC a ve čtvrtek pak pařížská IEA. Agenturní reporty pak doplní tradiční fundamentální statistiky – v úterý stav zásob od API a ve středu od EIA. Na konci týdne pak pozornost přitáhne aktivita amerických producentů od Baker Hughes.