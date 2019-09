ECB výrazně uvolní měnovou politiku (Týdenní zpráva z finančního trhu)

ECB tento čtvrtek dodá očekávaný měnový impuls. My počítáme s razantním opatřením v podobě snížení depozitní sazby o 20 bb na -0,60 %, zavedení tieringu, aby záporné sazby tak negativně nedopadly na bankovní sektor a neohrožovaly finanční stabilitu. A opětovné spuštění programu odkupu aktiv ve výši 40 mld. EUR měsíčně. Ve srovnání s tržním konsensem tak očekávejme agresivnější uvolnění měnové politiky, které by se na trzích mělo projevit snížením rizikové averze.

Evropský průmysl tíží zejména situace v Německu

Zajímavější ekonomická dat přijdou až ve druhé polovině týdne. Evropský průmysl zřejmě nevstoupil do letošní druhé poloviny roku pravou nohou, a to primárně kvůli pokračující recesi v německém průmyslovém sektoru. Zatím se ale nezdá, že by se německé potíže přenášely na producenty v dalších zemích eurozóny. Ze Spojených států se dočkáme mírného zrychlení inflace; ta půjde kvůli zavádění ochranářských opatření ve zbytku roku dále nahoru. Nicméně maloobchodní tržby, které byly na jaře i v prvních letních měsících nečekaně silné, již v srpnu odhalí svou zranitelnost. I tak ale na zasedání FOMC 18. září v souladu s trhem předpokládáme snížení úrokových sazeb o 25bb. Někteří hráči na trhu ale spekulují na razantnější snížení o 50 bb.

Tuzemská inflace klesá velmi pomalu

Inflace v ČR stále zůstává nad cílem i prognózou ČNB a prozatím nejeví přílišnou ochotu zpomalovat. Námi očekávaných 2,8 % y/y se bude nacházet 20 bb nad předpokladem ČNB.

Zaostřeno na dnešek

Temné vyhlídky německého zahraničního obchodu

Červencové statistiky německého zahraničního obchodu budou poznamenány pokračující recesí v průmyslovém sektoru našich západoevropských sousedů. Na vývozní aktivitě se samozřejmě negativně projevují nejistoty kolem brexitu, problémy jsou samozřejmě patrné i na exportech směrem do Číny, významné potíže začínají být patrné i v obchodní výměně s Tureckem. Data potvrdí platnost našich očekávání, že se Německo během Q2-Q3 19 dostalo do technické recese.

Slabší report z amerického trhu práce dolaru příliš neublížil

Páteční kurzový vývoj na trhu eura s dolarem nic nezměnil na faktu, že minulý týden patřil euru. A to navzdory tomu, že páteční ranní čísla z německého průmyslu potvrdila, že více než rok trvající recese v tomto sektoru pokračuje. V odpoledních hodinách euro dočasně podpořila relativně slabší data z amerického trhu práce. Relativně proto, že zklamal primárně počet nově vytvořených pracovních míst. Míra nezaměstnanosti v souladu s očekáváním stagnovala, hodinové výdělky dokonce rostly ve srovnání s tržním konsensem rychleji. Jak ukázal minulý týden, primárním kurzotvorným faktorem zůstává v současné době geopolitika a rizikový apetit investorů na trhu.

Nezaměstnanost v Česku zůstává extrémně nízká

Podíl nezaměstnaných měřený MPSV se v srpnu velmi pravděpodobně nezměnil a setrval poblíž 2,7 %. Je pravděpodobné, že poblíž této úrovně se bude nezaměstnanost nacházet i v nejbližších měsících.

Koruna zakončila minulý týden stabilní



Závěr minulého týdne byl na tuzemském devizovém trhu nezajímavý. Koruna se vůči euru držela stabilní těsně pod hladinou 25,85 CZK/EUR. Páteční seance tak nic nezměnila na celotýdenním úspěšném tažení české měny, když si připsala téměř půl procenta. Ještě před týdnem se kurz hrozivě blížil hladině 26,0 CZK/EUR.

Vývoj na koruně v uplynulém týdnu můžeme charakterizovat jako korekci předchozích ztrát po opadnutí rizikové averze investorů na globálních trzích. Obdobný pohyb totiž zaznamenaly i polský zlotý a maďarský forint. Investoři ocenili dobré zprávy z klíčových front – obchodní války a brexitu. Po eskalaci obchodního napětí a zavádění nových cel mezi Spojenými státy a Čínou dává naději ochota obou stran se počátkem října setkat. Ve Velké Británii došlo k zásadnímu obratu, zatímco ještě před týdnem držel otěže pevně v rukou Boris Johnson, nyní se situace obrátila a pravděpodobnost odchodu UK z EU bez dohody poklesla. I tak ale zůstává významná.

Domácí makroekonomická data rozhodně nezklamala. Minulý týden přinesl červencová data z reálné ekonomiky. Vstup do druhé polovinu roku se vydařil. Nutno ale podotknout, že letní prázdninové měsíce je třeba posuzovat kvůli z roku na rok měnícím se dovoleným jako jeden celek. O co lepší byl červenec, o to horší může být srpen. Každopádně ve světle pokračující recese v německém průmyslu se zatím ten náš drží. Podrobnější komentář k v pátek publikovaným červencovým datům z průmyslu, stavebnictví a zahraničním obchodě naleznete zde http://bit.ly/2kwmSLS.