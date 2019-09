Pictet: Fed se může inspirovat Greenspanem, sazby půjdou dál dolů

Investiční společnost Pictet zveřejnila novou analýzu, na jejímž základě „dále očekává, že Fed sníží v září sazby o 25 bazických bodů“. V říjnu pak nebude americká centrální banka pouze vyčkávat, ale oznámí další snížení sazeb. Hlavní příčinou budou eskalující tenze mezi Spojenými státy a Čínou. Dvojí snížení sazeb se bude odehrávat „v rámci volně definovaného preventivního uvolňování“, nepůjde o snahu odvrátit přicházející recesi.



Na Fed má podle Pictetu „bezpochyby vliv tlak ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a rovněž chování výnosové křivky. Fed také ještě jasně neřekl, kde končí snaha o zmíněný preventivní zásah a kde již začíná boj s recesí. Současný šéf Fedu Jerome Powell se může nechat inspirovat Alanem Greenspanem a jeho snižováním sazeb v roce 1998. Pictet k tomu ale dodává, že Powell pravděpodobně nějaký čas zůstane „záměrně vágní“ a bude čekat, jak se projeví červencové snížení sazeb na americkém hospodářství.



V prvním grafu je vyznačen dlouhodobý vývoj sazeb. Pictet poukazuje na dvě období druhé poloviny devadesátých let, kdy centrální banka přikročila k preventivnímu snížení sazeb s tím, že právě ta by mohla sloužit jako vzor pro nastavení současné monetární politiky:





Společnost také hovoří o negativním scénáři, který by vyžadoval mnohem větší monetární akomodaci. Nastal by v případě vysokého rizika recese, nebo výrazného zhoršení obchodních tenzí. Pictet ale tvrdí, že stále nejde o nejpravděpodobnější vývoj. Fed je ale podle jeho názoru nadále v pozici „dluhové dominance“. Vysoké dluhy soukromého sektoru totiž „omezí možnosti centrální banky a donutí ji k hrdliččímu postoji“. Vývoj korporátního zadlužení, dluhů americké vlády a domácností zobrazuje následující graf:Pictet se domnívá, že Fed není ovlivněn „sílící debatou o malé efektivitě monetární politiky“. Nicméně „existuje implicitní dopad debaty o Moderní monetární teorii, podle které by nízké sazby měly být spojeny s rozpočtovými deficity použitými jako obrana před nízkým růstem a inflací “. Druhý graf ukazuje očekávaný vývoj sazeb v USA – vedle tržních očekávání jsou vyznačena očekávání zástupců Fedu (medián) a společnosti Pictet:





Zdroj: Pictet