Jak najít práci, která vás bude bavit?

Nenechte se využívat, život máte pouze ve svých rukou

Je snadné si jen stále stěžovat, být nespokojený a pomlouvat nadřízeného, ale pokud vám nevyhovuje pracovní náplň a denně máte problémy s ranním vstáváním, protože se vám do práce opravdu nechce, něco je špatně. Zázraky neexistují, pokud toužíte po změně, musíte ji udělat vy sami. Pokud pro to nic neuděláte, budete tam, kde jste teď i za pár let. Jen budete čím dál víc frustrovaní. Zamyslete se proto nad tím, co všechno můžete udělat pro to, abyste našli práci, která vás bude bavit a navíc s ní budete spokojení i z finančního hlediska.

Pro začátek si ujasněte, co chcete dělat, co vás baví a jaké jsou vaše možnosti, tzn., jaké máte kvalifikace a vzdělání. Položte si sami pro sebe nahlas otázky: „Proč si chci najít novou práci? Jaký druh pracovní činnosti mě baví? Jaké mám zkušenosti, praxi a jak se můžu ve vysněné práci uplatnit? Co umím? Jaké jsou moje přednosti nebo naopak nedostatky?“

Využívejte k hledání práce internet

Hledání práce může být i zábavné, musíte ale vědět jak na to. Na internetových pracovních serverech najdete nejrůznější nabídky na práci, abyste se v tak rozsáhlé nabídce firem vyznali, je nutné vyhledávání filtrovat přesně podle požadované pracovní pozice, místa vašeho bydliště atd. Není jednoduché se na internetu vyznat, dejte tak přednost pracovním webům, které jsou přehledné, snadno se ovládají a umožňují vyhledávání podle specifických kritérií, jako jsou lokalita, akceptovatelná dojezdová vzdálenost, obor, typ úvazku a mnoho dalších. Dobré je si nastavit tzv. hlídací agenty, které vám budou takto vámi vyselektované nabídky posílat ihned za čerstva e-mailem.

Chcete pracovat na plný nebo zkrácený úvazek?

Bohužel u nás v České republice se zase tak moc často zkrácené úvazky nenabízí a je to škoda. Naštěstí se situace začíná pomalu, ale jistě zlepšovat. Přemýšlíte o tom, že si najdete práci v zaměstnaneckém poměru a váháte, zda na plný či zkrácený úvazek? Dobře si promyslete, co pro vás bude ideální variantou, jak z hlediska stráveného času v práci, tak s ohledem na výslednou mzdu či plat. V případě, že se vám podaří sehnat zajímavou práci na zkrácenou pracovní dobu, je možné si mzdu dorovnat s pomocí brigády, a tak zvednout své finanční příjmy do požadované výše. Na inzertních serverech si můžete založit i svůj životopis, zaměstnavatelé vás tak budou moci oslovit sami.

Personální agentury rozhodně nezatracujte

Někdy se hodí přenechat hledání práce někomu jinému. Někomu, kdo tomu rozumí a má zajímavé kontakty na potencionální zaměstnavatele. Personální agentury vám mohou velmi dobře pomoci, mají totiž nejen rozsáhlou databázi zájemců o práci včetně evidence životopisů a aktuálních údajů, ale podobnou databázi mají i v případě firem. Nejen, že vám personalisté v agenturách najdou práci, ale rovněž vám předtím dokáží pomoct s jejím výběrem a ujasní si s vámi vaše požadavky na práci. Ve výsledku pak budete v práci skutečně spokojení. Rovněž mají personální agentury přehled o tom, jaké je průměrné mzdy hledané pozice v jednotlivém městě či kraji. Některé firmy svá volná místa vůbec nikde neinzerují, ale prvně čerpají z životopisů, které mají k dispozici oni sami nebo agentura, se kterou spolupracují.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová