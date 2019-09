S&P 500 roste druhý týden v řadě

Poslední den tohoto týdne si Wall Street držela zelenou barvu. Po rozvážném startu přilil optimismu Jerome Powell. Šéf Fedu v rámci svého proslovu znovu zdůraznil, že jsou připraveni jednat podle aktuálních potřeb ekonomiky.

Z indexu S&P 500 si držel nejlepší výkonnost zpracovatelský sektor, který rostl o 0,6 %, v těsném závěsu byla osobní spotřeba (+0,5 %). Pokles o 0,3 procenta zaznamenaly utility (nejhorší sektor dne).

Jako každý první pátek v měsíci bylo dnes rušno co do makrodat. Nezaměstnanost v USA zůstala dle očekávání na 3,7 %. Největší ekonomika světa vytvořila v srpnu 130 tisíc nových pracovních míst, zde se čekalo o 30 tisíc více. Mzdy meziměsíčně rostly o 0,4 % (odhad +0,3 %).



Index Dow Jones Industrial Average se majoritu seance držel v plusu. Týden končí na 26.798 bodech (+0,3 %). Širší S&P 500 urputně hájil zelenou barvu, co se mu nakonec podařilo. Finální hodnota 2.978 bodů (+0,1 %) znamená růst už druhý týden v řadě. Technologický Nasdaq Composite vykazoval nejhorší výkonnost. Barometr skončil na 8.103 bodech (-0,2 %).



Měnový pár eurodolar zklidňuje své chování. Pásmo tohoto dne bylo 1,1020-1,1057. K závěru akciového obchodního dne inklinoval k 1,1030. Ropa WTI si došla pro odraz na hranici 55 USD , tato meta zafungovala na výbornou, komodita dokázala umazat denní ztráty a vyšvihnout se na 56,55 USD (+0,5 %). Trhy znovu vyhledávají riziková aktiva, co se projevuje na poklesu ceny zlata . Trojská unce spadla o 0,8 % na 1.506 USD