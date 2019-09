Podle Českého statistického úřadu v červenci stavebnictví vzrostlo o 3,7 procenta. Dařilo se hlavně inženýrskému stavitelství, ale i bytové výstavbě. Dokončených nemovitostí na prodej však stále není dostatek. Navíc poptávka po bytech je pořád stále vysoká.

Počet zahájených bytů v Praze podle ČSÚ meziročně vzrostl a v období mezi lednem a červencem dosáhl hodnoty 2 377 bytů. Vypadá to, že stavebnictví pookřává, ale neznamená to, že dochází k radikálním změnám. Ty by mohly nastat až právě po rekodifikaci stavebního zákona.

Aby nedocházelo k nárůstu deficitu z minulých let, bylo by potřeba v Praze za rok zahájit výstavbu zhruba 10 tisíc bytů. Stávajícím tempem se podle všeho letos zahájí přibližně 4 000 bytů bytových domech. Tedy ani ne potřebná polovina.

Stavět se sice začíná víc, ale Praha i její obyvatelé stále volají po větším množstvím dostupných bytů. To by měl změnit nový stavební zákon, který při optimistické variantě může platit od roku 2021. Některé úpravy by však nemusely trvat dlouho. Dříve bychom se mohli dočkat například zmírnění požadavků na projektovou dokumentaci.

Ceny bytů pomalu ubírají na svém tempu, ale klesat pravděpodobně nebudou. Na trhu s byty totiž není prostor pro zlevňování, a to kvůli enormnímu nárůstu cen pozemků, stavebních prací a materiálu. Praze by ale v rámci bytové výstavby mohla pomoci dostatečná nabídka nemovitostí. Tím by se dostupnost bydlení průběhu několika mohla zlepšit.

Podle dat Českého statistického úřadu v červenci stavební úřady v celé České republice vydaly 7 503 stavebních povolení, což je meziročně o 11,2 procenta více. Hodnota těchto staveb dosáhla zhruba 31,8 miliardy korun. Oproti stejnému období v loňském roce vzrostla o 25 procent.

V červenci počet dokončených bytů v bytových domech v Praze meziročně klesl o 477. Za měsíc se hlavní město rozrostlo jen o 249 dokončených bytů v bytových domech.

Během prvních sedmi měsíců bylo v Praze dokončeno 2 268 bytů v bytových domech, což je nejméně od roku 2014. Je to důsledek malého počtu povolených bytů v předchozích letech.

V Praze stále přetrvává a dokonce narůstá obrovský deficit bytů z minulých let. Pokud se ve stavebním zákoně nic nezmění a bytů se bude nadále stavět málo jako dosud, bude v roce 2030 v naší metropoli chybět 100 tisíc bytových jednotek, tedy bydlení pro 200 tisíc lidí.

Bytovou výstavbu však prodražují nejen zdlouhavé stavební procesy, ale i drahý stavební materiál. Problémem je i nedostatek lidí ve stavebnictví. Nezaměstnanost je na nejnižší úrovni za posledních více jak 20 let a zrovna ve stavebnictví je i přes rostoucí mzdy nedostatek pracovníků.

Michaela Tomášková výkonná ředitelka Central Group, a.s.