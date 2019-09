Souhrn 6.9. - konec týdne ve znamení čekání na další vývoj, US makra neřinesla rozřešení, měny v klidu, ropa silně oslabila, BCPP v minusu

12.h - evropské trhy a ropa vyčkávají na další vývoj hlavních hybných motivů, euro slabší, BCPP klesá jako jeden muž

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila první zářijový týden výraznějším poklesem při velmi slabé likviditě.Evropské trhy dnes byly také poměrně nejisté. Investoři vyčkávají na vývoj hlavních hybných momentů v podobě brexitu a obchodní války mezi USA a Čínou a do toho se míchá množství makroekonomických zpráv. Nejdůležitější v tomto ohledu byla odpolední americká makra z tamního pracovního trhu. Tvorba nových míst sice zaostala za odhady trhu, ale i tak ukázala vcelku stále velice slušnou dynamiku navíc s podporou dalšího růstu mezd . US ekonomika sice vykazuje určité známky ochlazení, ale stále v pohodlné rostoucí pozici. Z pohledu trhů tedy žádný jasný signál nepřišel.US trhy vstoupily do svého obchodování lehce optimisticky. Prezentovaná makra byla "tak akorát mezi", aby uspokojila v podstatě všechny možné směry jejich výkladu. Trh lehce optimisticky vzhlíží k dalšímu vývoji obchodní pře s Čínou.Eurodolar dnes osciloval kolem včerejšího závěru, jak se nálada trhu přikláněla tu na jednu a tu na druhou stranu. Koruna euru mírně oslabila. Ropa dnes výrazněji korigovala předchozí růst. Hurikán Dorian zřejmě na samotném území USA nebude působit až takové problémy, jak se ještě před několika dny zdálo, a tamní produkce tak zřejmě nebude čelit výraznějším problémům, což je pro cenový vývoj spíše negativní zprávou vzhledem k přebytku produkce na trhu. BCPP dnes oslabovala pod tíhou prodejní nálady na všech hlavních titulech v čele s domácími bankami. Své si nakonec přisadil v prodejní náladě také ČEZ patrně pod vlivem zpráv o pokračování turecké anabáze pod křídly jedné z dceřiných společností. Výrazněji se nedařilo akciím Avastu, které se opětovně vrací pod úroveň 110 Kč