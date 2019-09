Zeman může nadobro ukončit kauzu Čapí hnízdo. Potřebuje podpis Babiše

Miloš Zeman by mohl pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ve čtvrtek prezident naznačil, že by mohl zasáhnout do kauzy Čapí hnízdo. K pravomocem hlavy státu totiž patří i zastavení trestního stíhání. Podle ústavního právnika by k tomu však potřeboval podpis předsedy vlády, tedy samotného Babiše.

Prezident se k celé kauze vyjádřil v televizi Barrandov jen pár dní poté, co státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl podle Deníku N zastavit trestní stíhání Andreje Babiše. "V mém případě je samozřejmě možné zvažovat kroky. Ty ale budou aktuální teprve tehdy, když bude ukončeno, ať už s jakýmkoliv výsledkem, posuzování na úrovni státního zastupitelství,“ řekl Zeman.

Postoj Šarocha totiž v současné chvíli posuzuje jeho nadřízený Martin Erazím, který je vedoucím Městského státního zastupitelství v Praze.

Co přesně měl Miloš Zeman na mysli, není úplně jasné. Jeho slova neupřesnil ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Na dotaz portálu Seznamzpravy.cz, zda Zeman opravdu zvažuje, že by stíhání Babiše zastavil, odpověděl nejednoznačně. "Život je pestrý a kroky jsou různé," uvedl Ovčáček.