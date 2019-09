Carlson: Letos jsou všichni vítězi, diverzifikace stále funguje

V letošním roce jsou „všichni vítězi“, protože posiluje celá řada aktiv. Poukazuje na to Ben Carlson ze společnosti Ritholtz Wealth Management. A uvažuje nad tím, zda na trzích došlo k narušení dříve fungujících mechanismů, nebo zda jsme vstoupili do doby, kdy se dříve výjimečné věci dějí stále častěji.

Carlson v následujícím grafu upozorňuje na výjimečnou kombinaci posilujících akcií, dluhopisů a zlata:



„Nepamatuji se na rok, kdy by tato aktiva tolik posilovala ve stejnou dobu. Podíval jsem se proto na data od roku 1930 a našel jsem jediný další rok, kdy k něčemu podobnému došlo. V roce 1986 si index S&P 500 připsal 18 %, zlato 22 % a dlouhodobé vládní obligace 25 %,“ píše Carlson. A dodává, že existuje pouze jediný rok, kdy šla tato tři aktiva stejným směrem, ovšem dolů. Došlo k tomu v loňském roce:





Máme tedy za sebou dva naprosto výjimečné roky, i když ten letošní ještě neskončil a nakonec se vše může změnit. Jaké můžeme nyní učinit závěry? Carlson tvrdí, že letošní rok má s rokem 1986 společnou jen jednu podstatnou věc, a tou jsou klesající sazby. Jenže ty v roce 1986 klesly z 9,3 % na 7,1 %.

„Můžeme se na to dívat dvěma způsoby. Za prvé, vztahy na finančních trzích se z nějakého důvodu výrazně změnily. Nebo za druhé, prostě se častěji dějí věci, které se nikdy předtím nestaly,“ míní investor s tím, že on sám „výrazně tíhne k druhé možnosti“. Tím hlavním, co bychom si pak z celé věci měli odnést, je podle něj „síla diverzifikace“. I přes výše uvedené je totiž stále zřejmé, jak výjimečné je, když se zmíněná aktiva pohybují stejným směrem. Diverzifikace tedy „stále funguje“.

Zdroj: The Wealth of Common Sence