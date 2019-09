Jak zlepšit život mladým rodinám a zvýšit porodnost? Ministryně Maláčová má plán

7.1

Motivace rozvádějících se k smírnému řešení rozvodu: • zavedení možnosti dohody o výživném a poměrech dítěte po dobu rozvodu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti, • aktualizace tabulek pro určování výživného, • možnost postoupení pohledávky na výživném, • možnost nařídit předběžným opatřením skládat výživné nebo jeho část do soudní (notářské) úschovy, • stanovení nižší sazby soudního poplatku pro případ nesporného rozvodu ve srovnání s rozvodem se zjišťováním příčin rozvratu, • symbolické zpoplatnění odvolání ve věcech péče soudu o nezletilé za účelem urychlení vyřešení otázky výživného, • stanovit, že předběžně vykonatelné jsou také rozsudky odsuzující k plnění nedoplatků na výživném za dřívější dobu. Soud by nicméně měl mít možnost v případech hodných zvláštního zřetele určit delší než zákonem stanovenou lhůtu běžící od doručení rozsudku nebo rozložit plnění do splátek.