Perly týdne: Akcie už jen na 3 měsíce, smrt hodnotových investic a u nás 10 milionů nových stromů

Česko vymírá a kromě toho mu chybí stromy i aktivní lidé, kteří by je sázeli, všímají si některá média. Investiční společnost Schwab si všímá toho, že „globálně jsou dividendové výnosy nyní výrazně výše než výnosy desetiletých vládních obligací" a podle Bank of America Merrill Lynch je správná doba na nákup rizikových aktiv. Morgan Stanley doporučuje nakupovat defenzivní akcie, které slouží jako alternativa dluhopisů.

Načase kupovat riziková aktiva...: Bank of America Merrill Lynch se domnívá, že je správná doba na nákup rizikových aktiv. Jejího stratéga Jareda Woodarda k doporučení ale nevede povzbudivý ekonomický výhled. Poukazuje na to, že „pokud jsou investoři v tak hluboké medvědí náladě jako nyní, je čas na nákup rizikových aktiv, jakými jsou například akcie, či komodity“. Woodard ovšem dodává, že rok 2020 s sebou ponese řadu významných rizik a investiční horizont pojící se se zmíněnými nákupy by tak měl dosahovat jen asi tří měsíců.

Stratég uvedl, že v historii dosáhla tříměsíční návratnost rizikových aktiv asi 6 % poté, co bylo dosaženo tak hluboce medvědího sentimentu jako nyní. Jak podotýká CNBC, BofAML se stavuje indikátor sentimentu na základě 18 proměnných, včetně toku peněz do investičních fondů, pohybu cen na trzích a alokace aktiv malých i institucionálních investorů.



...nebo shortovat cyklické akcie: Rozdílný pohled má banka Morgan Stanley, podle které by měli investoři otevírat krátké pozice na cyklických titulech a nakupovat defenzivní akcie, které slouží jako alternativa dluhopisů. Stratég banky Mike Wilson je podle CNBC jedním z největších medvědů na trhu a poukazuje na „destruktivní tarify, které budí obavy z recese“. Na výdaje amerických domácností bude podle něj negativně působit soubor faktorů zahrnujících horší tvorbu pracovních míst a počet odpracovaných hodin, volatilita akciového trhu a nově zaváděná cla. K tomu existuje „celá řada signálů, které větší recesi“.



Wilson na CNBC poukázal na to, že první vlna cel přišla v době, kdy firemní sektor v USA těžil ze snížení daňové zátěže. Její dopad na ziskovost ale nyní podle něj vyprchává a firmy tak již nemají takovou schopnost „vstřebat nová cla“. Namístě je tak podle něj krátká pozice na celém indexu Nasdaq 100 a dlouhé pozice na defenzivních titulech typu Disney, Coca-Cola, NextEra Energy a Procter & Gamble.



Vysoké dividendové výnosy: Investiční společnost Schwab si všímá toho, že „globálně jsou dividendové výnosy nyní výrazně výše než výnosy desetiletých vládních obligací“. Společnost prezentuje situaci na nejvýznamněších trzích v následujícíc tabulce:





Schwab následně poukazuje na to, že v Japonsku tato situace vede investory k tomu, že nahrazují dluhopisy akciemi a v současné době tam je alokace do dluhopisů dokonce nejnižší v historii. Naopak americké domácnosti žádnou velkou rotaci do akcií neprovádí a alokace je u nich v souladu s šedesátiletým průměrem.



Hodnota stále zavrhována: Investiční společnost Bespoke píše, že „většina investorů by chtěla na srpen co nejrychleji zapomenout“, za pozornost ale přesto stojí, jak si v tomto měsíci vedly jednotlivé skupiny akcií seřazené podle výše jejich valuace. Následující graf ukazuje, že akcie z indexu S&P 500 s nejnižším P/E poměrem odepsaly v srpnu 11,5 % své hodnoty a dobře si nevedly ani další skupiny s nízkými valuacemi. Nejodolnější byly naopak akcie s vysokými valuacemi. Bespoke k tomu dodává, že poslední dobou se hodně hovoří o „smrti hodnotového investování“ a graf „ukazuje proč“. Společnost ale dodává, že v určitém bodě se vývoj může přehoupnout a vydat se opačným směrem.











Zdravotní péče: Eurostat tento týden porovnává evropské země podle výše výdajů na zdravotní péči (ve srovnání s HDP). Podle následujícího grafu jsou tyto výdaje nejvyšší ve Švýcarsku, kde převyšují 12 % produktu. Ze zemí EU jsou nejvýše ve Francii, Německu a Švédsku. Průměr EU se podle odhadů statistiků nachází na necelých 10 %. Na polovině této hodnoty je země s nejnižšími výdaji – Rumunsko, podobná je ale situace i v Lucembursku.







… a u nás doma



Vymíráme: Idnes.cz tento týden píše o tom, že „Dobrý stát se podle českého premiéra Andreje Babiše pozná podle toho, že jeho populace se zvyšuje a tento růst není nahrazen migrací ze zahraničí“. Premiér to uvedl v projevu na konferenci o demografii v Budapešti, kde se zároveň vyslovil pro podporu zejména rodin s alespoň třemi dětmi. „Čísla mluví jasně, že vymíráme. I když se dramaticky prodlužuje délka života, dlouhodobá projekce vývoje české populace není dobrá. Dobrý stát se pozná podle toho, že jeho obyvatelé nemají obavu o svou budoucnost. Dobrý stát se pozná tak, že počet jeho obyvatel stoupá a přírůstek není nahrazen migrací ze zahraničí,“ uvedl konkrétně předseda české vlády. Demografické změny pak označil Babiš za časovanou bombu, která se naplno projeví za několika desetiletí.



A chybí nám stromy a aktivita: Aktruálně.cz se věnuje tomu, že „v Česku chybí stromy i aktivní občané“ a „brněnská nadace Partnerství přišla na to, jak „zabít tři mouchy jednou ranou“. Nabízí totiž granty pro aktivní skupiny obyvatel, které se rozhodnou ve svém okolí vysázet stromy, nejlépe pak aleje a ovocné sady. Do pěti let chce s pomocí lidí vysázet deset milionů stromů. „Obrovská plocha zemědělské půdy s jednou monokulturou bez zeleně má obrovsky negativní vliv nejen na sucho, ale i na erozi a biodiverzitu," říká ředitel nadace. Obce by si podle něj měly vzít zpět polní cesty, které jim patří, ale jsou zaorány ve velkých lánech, cestu zatravnit a vysázet podél ní aleje. Tím se krajina rozčlení a zvýší se její prostupnost vláhou.