Stupňování obchodní války směřuje k recesi

Ekonomické ukazatele OECD se dostaly pod své dlouhodobé průměry. Přestože z minulosti víme, že to vždy vede k recesi, na její spuštění bude zapotřebí ještě externí faktor. Tím může být právě stupňování obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou.

Předstihové ekonomické ukazatele, které sestavuje OECD, jsou pod svým dlouhodobým průměrem a dále zpomalují. Historie nám ukazuje, že když se v minulosti dostali na takové úrovně jako nyní, vedlo to k recesi. Myslíme si, že další krizi spustí obchodní válka mezi USA a Čínou. Negativní vliv však bude mít i stav čínské ekonomiky. Sama totiž bojuje s ekonomickým zpomalením a vysokým zadlužením. Na tato rizika přitom nedokáže Fed zareagovat dostatečně včas. Jeho prognózy se totiž orientují pouze na tvrdá data a zpomalení už v té době může být tak silné, že se ho ani nižšími sazbami nemusí podařit zahnat.

Mnozí ekonomičtí komentátoři například poukazují na vysokou zaměstnanost, která podle nich nesvědčí o tom, že bychom čelili hrozbě recese. Je však třeba říci, že nezaměstnanost jako indikátor velmi zaostává za realitou. Dobrých čísel dosahoval trh práce také těsně před recesí v roce 2008. Firmy jsou totiž vždy tím posledním článkem, který je ochoten připustit si, že přichází krize.

Není krize bez spouštěče

Na druhé straně je třeba říci, že když se předstihové ukazatele dostanou do poklesu nebo pod dlouhodobý průměr, neznamená to automaticky příchod recese. V této přechodné fázi je ještě nutný externí faktor, například nějaké politické rozhodnutí, které by směřování nadobro zvrátilo.

USA a Čína už zaujali ve vyjednávání pevné pozice a ani jedna ze stran není ochotna ustoupit. Samy se dostaly do situace, kdy nemohou přistoupit na dohodu, aniž by ztratily svou tvář. Cesta ven bude proto trnitá. Obě strany budou napětí pravděpodobně ještě více stupňovat.

Americký prezident Donald Trump nedávno vyzval americké firmy, aby přesunuly svou výrobu z Číny. Ty však už s přesunem začaly samy. Musí totiž přebudovat své dodavatelské řetězce, které jsou zatížené cly. Tato změna bude bolestivá a nákladná. Přesto je dobré, že firmy dokáží diverzifikovat své dodavatele. Příliš mnoho společností ze Západu se totiž koncentrovalo do Číny, která jim nabídla přitažlivou infrastrukturu a nízké produkční náklady.

Obchodní válka se stupňuje

USA uvalily o víkendu na čínské zboží nová cla v hodnotě 112 miliard dolarů. Týkají se obuvi, plen a jídla. Donald Trump má v zásobě ještě další kolo tarifů. Ty by měly vstoupit v platnost v polovině prosince. Čína navíc bude 1. října slavit 70. výročí založení Lidové republiky. Prezident Xi Jinping si proto politicky nebude moci dovolit zmírnit svůj odmítavý postoj vůči USA.

Doporučení investorům

V této situaci se stává management investičního rizika na současných, navzájem propojených trzích stále těžší. Za srpnovým globálním poklesem akcií o dvě procenta může právě největší geopolitická konfrontace dvou ekonomik od dob pádu Berlínské zdi. Investoři by se nyní měli raději více soustředit na dluhopisy než na akcie. Z akcií by to měly být jen kvalitní tituly s nízkou volatilitou.

O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhů i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.

Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.

Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.