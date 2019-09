ČEZ: Dceřiná Škoda Praha by mohla převzít nedokončenou elektrárnu v Turecku

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že společnost Škoda Praha, která je dceřinou společností ČEZ, by mohla převzít nedokončenou elektrárnu Yunus Emre v Turecku. Turecko se snažilo už třikrát prodat nedokončenou hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre, do její výstavby český stát přes exportní garance nepřímo nalil 12 mld. korun a nyní se vlády Turecka a ČR dohodly na tom, že by projekt mohl převzít český stát. Ministr Havlíček dceřinou společnost ČEZ zmínil jako jednu z možností, jak řešit problematickou elektrárnu Yunus Emre, ale blíže nespecifikoval další podmínky. Obecně by tento krok šel proti současné strategii společnosti ČEZ, která se v Turecku snaží zbavit svých aktiv a chce se více zaměřit na lokální aktivity a omezit zahraniční expanzi.









J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz