Akcie se vezou na vlně optimismu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ jako možný spasitel nedokončeného projektu turecké hnědouhelné elektrárny.

Evropské akcie budou v úvodu seance přešlapovat na místě.

Největší pozornost na sebe dnes strhnou statistiky z amerického trhu práce. Bude zveřejněna tvorba nových pracovních míst, míra nezaměstnanosti nebo hodinové výdělky. V Německu byla ráno zveřejněna průmyslová výroba, která zklamala propadem.

Société Générale zahájila pokrývání akcií německého výrobce lehkých užitkových vozů, tahačů a autobusů Traton s doporučením Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Napětí kolem jednání o obchodní dohodě mírně polevilo a zveřejněná data o nový pracovních místech v americkém soukromém sektoru nebo silný předstihový index ISM ze sféry služeb nenaznačují příchod recese v největší světové ekonomice. Akciovým trhům se tak díky těmto zprávám včera dařilo. Americký S&P 500 si včera polepšil 1,3 %, průmyslový Dow Jones vzrostl o 1,4 % a technologický Nasdaq přidal 1,8 %. Logicky se tak dařilo především cyklickým akciím, jako jsou technologie, prodejci spotřebního zboží nebo finanční domy. Naopak defenzivní sektory (utililty, realitní firmy nebo prodejci základního spotřebního zboží) se nacházely pod výprodejním tlakem.

V asijsko-pacifickém regionu převažovaly rovněž nákupní signály, ale zisky jednotlivých indexů již nebyly tak výrazné. Ve většiny případů se pohybovaly do půl procenta. Nejvíce se dařilo indické burze, kde index podpořili zejména výrobci automobilů poté, co vláda zvažuje zavedení nižších daní na prodeje vozidel.

ČEZ

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že jednou z variant, jak dořešit situaci okolo turecké hnědouhelné elektrárny Yunus Emre, je převzetí projektu dceřinou společností ČEZ, která by ji dostavěla. Česko půjčilo na tento projekt skrz Českou exportní banku 11,7 mld. CZK. Tamní holding Naksan, který je dnes pod státní správou, řádně zaplatil společnosti Vítkovice Power Engineering, doposud však elektrárna nefunguje. Ministr přímo sdělil: „Hledá se tedy i podnik, který by tuto nešťastnou kapitolu v dějinách českého exportního financování vzal na svá bedra.“ Jeho představa je taková, že se chce s Turky bavit o výkupních cenách elektřiny a dalších věcech, které jsou z hlediska návratnosti investice důležité. Převod by byl bezúplatný, veškeré náklady dostavby by šly za Českem, včetně uvedení do provozu. V minulosti se mluvilo o nákladech ve výši zhruba 100 mil. EUR.

Sám ministr průmysl a obchodu přiznal, že 100 mil. EUR byly první nástřely a že jde o starou informaci. Skutečnost tak může být někde jinde. Ač nejde o nějakou ohromující částku, nepatří turecká aktiva rozhodně mezi vyhledávaná. ČEZ se snaží dlouhodobě prodat své vlastní elektrárny v zemi, nicméně vzhledem k politické situaci o ně není příliš velký zájem. I z tohoto pohledu v nás tato varianta vyvolává mnoho otazníků, zda je výhodné, aby ČEZ byl tou společností, která tuto situaci vezme na sebe. Samozřejmě vše bude záviset na dohodnutých podmínkách výkupních cen elektřiny i na vyčíslených nákladech na zprovoznění elektrárny. Tuto počáteční informaci ale hodnotíme jako riziko a negativně pro cenu akcií.