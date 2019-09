VW hlásí vyprodaných 30 000 rezervací na elektromobil ID.3

Německý koncern VW oznámil, že vyprodal všech 30 000 předběžných objednávek na chystaný nový plně elektrický model ID.3 odpovídající velikostí a pojetím modelu Golf.Předběžné objednávky bylo možné spolu se zálohou 1 000 EUR podávat od letošního května. Jen během prvních 24 hodin od zahájení přijímání objednávek jich dorazilo více jak 10 000. V reálu by se měla cena nového elektromobilu pohybovat kolem 40 000 EUR . Později při sériové výrobě by cena mohla klesnout až k 30 000 EUR . Se zahájením produkce se počítá na konec tohoto roku, první klienti by měli své vozy obdržet v polovině roku 2020.Podle automobilky se mohou potenciální zájemci i nadále zapisovat na čekací listinu.Plně elektrický model ID.3 by měl mít maximální dojezd až 260 mil a bude dodáván se třemi možnými variantami baterií.