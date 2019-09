Operátor T-Mobile ukončil oblíbený datový balíček, někteří klienti jsou rozčarováni

Letní akce operátora T-Mobile s neomezenými daty má první kritiky. Společnost totiž všem, kteří si data aktivovali, zrušila také službu StreamOn, která už od 1. září nejde zpětně aktivovat. Balíček přitom umožňoval zákazníkům dívat se na oblíbené video platformy, aniž by se z jejich tarifu čerpala jakákoliv data.

Pokud si zákazník aktivoval letní nabídku neomezených dat zdarma, automaticky přišel o službu StreamOn. Díky neomezenému internetu totiž byla zbytečná. Letní akce trvala do konce srpna, od 1. září pak operátor službu StreamOn zrušil. Těm, kteří si ji aktivovali nebo zpětně zapnuli ještě před 31. srpnem, však bude fungovat dál. A to se ukázalo jako kámen úrazu.

"To myslíte vážně? Tak to jste snad ani neměli psát. To je jako trest za to, že jsme využili neomezené léto? To jste to měli říct hned na začátku a nevypínal bych to. Každý měsíc u vás nechám přes 3 500 Kč a vy uděláte takovej podraz? Kašlu na vás!" napsal jeden z naštvaných zákazníků T-Mobilu pod facebookový příspěvek.

Podle naštvaných klientů navíc operátor nikoho o plánované změně dopředu neupozornil. Facebooková podpora T-Mobilu si do nich pak ještě více rýpla: "Máme několik milionů zákazníků a opravdu není v našich silách všem napsat, že rušíme StreamOn. Ke zrušení služby došlo až 1. 9. 2019. Jiné podrobnosti pro vás nemám."

Na pravou míru se vše pokusil uvést mluvčí společnosti Jiří Janeček: "Je nám líto, že se informace k vybraným zákazníkům včas nedostala. Nicméně od 1. září T-Mobile nabídl nové tarify s neomezenými daty. Ty tak plnohodnotně nahrazují balíček StreamOn, protože zákazník tak může využít neomezená data nejen na vybrané aplikace, ale na jakoukoliv datovou službu. Došlo tak pouze ke zjednodušení a sjednocení nabídky. Zákazníci, kteří mají balíček aktivní, jej mohou využívat dál."

Problém s letními neomezenými daty však nebyl pouze v souvislosti s balíčkem StreamOn. Po ukončení akce některým zákazníkům zcela přestal fungovat mobilní internet a to i přesto, že si jinak platili klasický tarif s daty. Podle mluvčího T-Mobilu však k ničemu takovému dojít rozhodně nemělo, pravděpodobně se tak jednalo pouze o individuální chybu.

"Je potřeba se podívat do smluvních podmínek, ne jen do těch obecných na internetu. Každopádně pokud se jim (zákazníkům, pozn. red.) to nelíbí a pokud mají pocit, že jim měla zůstat aktivní alespoň nějaká data, tak mají možnost si toto u operátora reklamovat a trvat na tom, že jim má být něco poskytnuto. A pokud budou po případném zamítnutí reklamace mít za to, že na to nárok mají, tak se můžou obrátit na ČTÚ ve sporném námitkovém řízení, tam doloží vše, co je potřeba a my to budeme přezkoumávat. Nicméně nejdřív se musí začít reklamací," vysvětlil mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina.