Market Alert: Páteční NFP report je stěžejní pro americký dolar

Už od červnových náznaků z amerického Fedu o poklesu sazeb se americkému dolaru daří. Mohl by se rostoucí trend obrátit? V této analýze si vysvětlíme růst americké měny, a zda by mohl páteční stěžejní report z amerického trhu práce NFP tento trend změnit.

Proč je americký dolar v poslední době tak silný?

Americká centrální banka Fed snížila v červenci sazby a trh čeká v brzké době další snižování. Přesto americký dolar zůstává stále silný. Proč tomu tak je? V Evropě se obchodníci perou s Brexitem, který škodí jak libře tak také euru. Navíc Evropská centrální banka vyhrožuje snížením sazeb a také použitím dalších nástrojů měnové politiky včetně nákupů aktiv. V Asii má svůj vliv klesající juan, který vytváří tlak na pokles také dalších regionálních měn. Rally na dluhopisech a zlatě naopak zvyšují tlak na příliv kapitálu do amerického dolaru, který nabízí nejvyšší výnosy v rámci zemí G10. Na druhou stranu musíme vnímat zhoršující se indikátory ekonomické aktivity v čele s pádem nových exportních objednávek, který ukazují na to, že silná měna je alespoň částečným viníkem. Z této perspektivy se zdá, že silný trh práce je jednou z posledních důležitých podpor amerického dolaru.

NFP má sílu změnit konsenzus uvnitř FOMC



Trhy vidí vysokou pravděpodobnost poklesu sazeb na každém z následujících třech zasedání, které nás ještě do konce roku čekají. Očekávání jsou vysoká a nemusí se naplnit. V nedávné době se objevily hlasy členů FOMC, které se nestaví za potřebu dále snižovat sazby. Indikátory ekonomické aktivity se zhoršily, nicméně data z trhu práce zůstávají silná a jestřábi ve Fedu by mohli potřebovat vidět jejich zhoršení předtím, než by měli hlasovat pro uvolnění měnové politiky. Takže horší statistiky NFP by mohly skutečně být tou změnou, po které by americký dolar mohl začít oslabovat.



Co můžeme od pátečního reportu očekávat?

Výsledky statistik NFP nebyly v minulém měsíci jednoznačné. Přinesly nárůst zaměstnanosti o 164 tisíc nových pracovních míst a o podobné číslo se hraje také tentokrát. Pokud se podíváme do historie, lze si všimnout, že v období 2011 - 2018 patřilo období měsíců srpna a září k nejslabším měsícům. I tentokrát hrozí, že bychom se mohli dočkat horšího výsledku. Na druhou stranu zveřejněný soukromý report z trhu práce ADP ukázal na přírůstek nových pracovních míst ve výši 195 tisíc. Je třeba se smířit s tím, že výsledky NFP jsou velmi volatilní a vše je možné. Za výrazné zklamání bychom mohli považovat výsledek pod 100 tisíc nových pracovních míst.

Průměrný přírůstek nových pracovních míst v období 2011 - 2018 v srpnu a září byl nejnižší z celého roku. Zdroj: Macrobond, XTB Research