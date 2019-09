Pokud se potvrdí portfolio pro Věru Jourovou v Evropské komisi, bude to selhání Babišovy vyjednávací strategie

Podle dosavadních informací se má Věra Jourová na návrh nastupující předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen stát místopředsedkyní Evropské komise, do jejíž gesce by spadal zejména dohled nad dodržováním principů demokratického a právního státu. Problém je v tom, že takto vyjednaná místopředsednická pozice je de facto agenda bez vlastního portfolia a nelze ji proto považovat za silovou a už vůbec ne dobře vyjednanou, jak celou věc prezentuje premiér Babiš. „Pokud se potvrdí informace o nabízené agendě pro Věru Jourovu, lze to zhodnotit pouze jako selhání české strany, která vede vyjednávání s budoucí předsedkyní Evropské komise. Bohužel by se nenaplnily sliby o silovém ekonomickém portfoliu či digitálním trhu, čímž se určitě nezvýší prestiž České republiky, jak se snaží Babiš prezentovat českým občanům,” komentuje aktuální stav předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Koncept místopředsedů bez vlastního portfolia, kteří měli vést menší týmy evropských komisařů, byl zaveden již v dosluhující Junckerově komisi. S ohledem na nedostatek vlastního aparátu místopředsedů, kterým nepodléhají žádné z generálních ředitelství (obdoba ministerstev), se ale neosvědčil. Praxe totiž ukázala, že politický význam místopředsedů byl bohužel omezený, na rozdíl od samotných komisařů v čele významných ekonomických resortů. Tedy resortů, které měl vyjednávací tým pro Českou republiku vyjednat. „Je otázkou, zda v příští komisi, kde mají být navíc podle dosavadních jednání také dva první místopředsedové, bude řadový místopředseda něčím víc než obdobou českého ministra bez portfeje,” říká pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Andrej Babiš považuje místopředsednické křeslo za prestižní záležitost. Sám ovšem původně tvrdil, že bude především usilovat o důležité ekonomické portfolio, jako je například vnitřní trh nebo digitální agenda. „Lze předpokládat, že nadšení Andreje Babiše plyne především z toho, že pokud bude mít Věra Jourová na starosti oblast vlády práva v členských zemích, bude se premiér cítit o něco bezpečněji ve chvíli, kdy o jeho právních problémech mluví celá Evropa. Andrej Babiš bude vždy mluvit o Jourové jako o naprosto nezávislé komisařce, nicméně by se nemělo zapomínat, že je Věra Jourová i nadále loajální členkou Babišova hnutí a svého času byla dokonce jeho první místopředsedkyní,” hodnotí situaci Bartoš.

Lze totiž také připomenout, že v minulém roce kritizovala Jourovou evropská ombudsmanka Emily O’Reilly za to, že veřejně stranila šéfovi hnutí ANO a zastávala se ho v souvislosti s jeho kauzami. Ombudsmanka tehdy označila slova Jourové za nemoudrá a nepřípustná vzhledem k jejímu postavení, v němž její chování nesmí vyvolávat žádné pochybnosti o možném konfliktu zájmů. „Navzdory neustálému podezření o míře její nezávislosti považuji Jourovou za kompetentní komisařku, která si v prvním období získala v Bruselu respekt. Bohužel pokud se potvrdí vyjednaná pozice, hodnotím to jako selhání vyjednávací strategie premiéra Babiše a reálné oslabení významu české zástupkyně v Evropské komisi,” shrnuje Bartoš.